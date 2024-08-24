國泰金上半年大賺717億　看「新新併」！總座：不會為併購而併購

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國泰金控昨（23）日召開法說會，公布上半年國泰金稅後淨利大賺新台幣717億元、年增117.3%，創歷年同期次高紀錄。由於「新新併」讓近期金控併購成為熱門話題，對此國泰金控總經理李長庚表示，對市場變動保持平常心，任何併購案只要為市場能帶來正面影響，他都樂觀其成。國泰金昨日召開第二季法說會，上半年稅後淨利大賺717億元，相較去年同期成長117.3%，創同期歷年次高，每股盈餘4.66元，年增135％。國泰金財務長陳晏如在法說會上公布，旗下子公司銀行、產險、投信及證券稅後純益皆創歷年同期新高，人壽稅後純益創同期次高，尤其股票投資收益表現亮眼。國泰金控旗下國泰人壽股票投資獲利亮眼，今年上半年總投資金額達新台幣7兆9370億元，其中國內股票金額配置5470億元，投報率高達16.4%，國外股票4290億元，投報率達14.5％，截至第二季底，國內外股票金融資產未實現餘額超過1200億元；債券方面，國內債券投資部位6360億元，占比8%，投報率5.1%，國外債券4兆8860億元，占比達61.6%，投報率3.8%。國壽執行副總林昭廷表示，今年第一季，國內外股票金融資產未實現餘額超過1000億元，國壽於第二季實現部分資本利得，主要考量汰弱留強，下半年股票市場波動較大，會尋找適當時機進場布局。而國泰世華銀行身為國泰金控第二大核心業務，上半年稅後純益年成長15%，放款成長動能強，淨利息收入達雙位數成長。加上資產品質維持良好，財富管理及信用卡手續費收入動能也相當強勁，帶動淨手續費收入年成長33%。國內房貸鬧錢荒，多家銀行水位逼近警戒線，迫使央行祭出「減降令」，國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢指出，國泰世華上半年放款成長14%，針對72-2條限制，目前還有約1000多億元的空間，額度方面不是太大的問題，而主管機關主要關注集中度、風險控管問題，事實上，國泰世華也都做得還算不錯，因此，全年放款動能仍上看低雙位數的增長。而面對今年下半年營運展望，國泰金總經理李長庚表示，期待下半年獲利能更好。而面對現在熱門話題「新新併」，中信金昨日表示將公開收購新光金引發市場震撼。而針對否對心儀標的進行公開收購？李長庚昨日在法說會上回應，國泰金之前也曾有公開收購經驗，也就是國泰世華銀收購台中第七商銀，但對於併購，國泰金控一定非常謹慎，不會為併而併，會以獲利均衡為目標。