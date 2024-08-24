小羅勃甘迺迪支持率僅約5%！分析：看似很少但在關鍵州還是有差

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2024美國總統大選獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），當地時間週五宣布暫停競選，轉而支持共和黨總統候選人川普（Donald Trump），2人稍後還一同在造勢場合現身、合影。雖然在兩黨制（共和、民主）為主的美國，獨立參選的勝算本就不高，民調支持率僅有約5%的小羅勃甘迺迪，中途退場也在意料之中，但他公開聲援川普後，支持者會有多少跟著一起挺川普，在賀錦麗（Kamala Harris）、川普民調落差本就微小的情況下，仍不容忽視。根據《紐約郵報》報導，川普的高級顧問之一拉奇維塔（Chris LaCivita），在提到亞利桑那州、喬治亞州、密西根州、內華達州、北卡羅來納州、賓州和威斯康辛州等關鍵州分，以及其搖擺不定的90多張選舉人票時表示，小羅勃甘迺迪退選對川普而言無疑是好消息，他倆的團結對於問鼎白宮十分有利。按照川普團隊的分析，以內華達州為例，小羅勃甘迺迪的支持率為4%，而該州在2020年的大選雖是由拜登（Joe Biden）拿下，但當時的差距僅有2.4%左右，喬治亞州、亞利桑那州的差距更是不到1%。考慮到這些搖擺州的差距多寡如此緊張，雙方都會不惜花費數億美元，只為換取更多一點的支持；由於在關鍵戰場的差距微乎其微，多一點、少一點都可能意味著在該州的輸或贏。報導也提到，甘迺迪家族有著悠久的政治遺產，數十年來的政壇影響力一直不容小覷，雖然支持小羅勃甘迺迪的選民，不會全部都跟著轉移到川普陣營，但當中又有多少會轉回支持民主黨的賀錦麗，值得商榷，直言美國政界正處於一個「非常不穩定的環境」，這種情況可能會在整個選舉期間持續。