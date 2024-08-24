肯爺韓國飆唱金曲！台灣場主辦出包後神隱　台粉怒出征：踢皮球嗎

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▲肯爺首爾場如期舉辦，台灣粉絲看完之後更崩潰。（圖／Kanye West YouTube）

▲肯爺團隊人員表示，「因為主辦單位沒有準時給錢」。（圖／threads）

美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改為Ye），原定8月25日與Ty Dolla $ign在桃園體育場舉辦「Vultures Listening Experience 秃鷺聆聽體驗亞洲體育場巡演台灣站」，不料卻在開演前4天突宣布取消演出，「因發生不可預期的因素，無法繼續履約」。值得注意的是，肯爺23日在韓國首爾演唱會如期舉辦，不少粉絲看到黃金歌單後更崩潰，紛紛灌爆台灣主辦「聚善美文創」的臉書，也認為主辦單位是在踢皮球。肯爺昨晚如期在首爾高陽體育場舉行試聽會，吸引上萬粉絲到場朝聖，整場演出也以直播形式，提供給全世界粉絲觀看。肯爺這次還特別開Mic演唱多首經典歌曲，包括〈Jesus Walks〉、〈Runaway〉、〈Stronger〉、〈Power〉、〈Famous〉、〈All Day〉、〈Famous〉、〈Heartless〉、〈Only One〉等，讓現場瞬間嗨爆。也有許多南韓大咖偶像到場，包括NewJeans全體團員，以及2NE1成員CL、Minzy等。許多粉絲在threads崩潰發文，表示「10多年老Ye寶最接近他的一次，本來可以快快樂樂聽現場，現在只能在家看直播，主辦我恨你，好想聽到肯爺喊Taiwan」、「肯爺開Mic了啦！！！好煩、好煩，我心好累」、「肯爺聆聽會台灣場沒辦成真的好嘔，一開始還以為只是純粹聆聽會，結果竟然有開口唱歌！！！！！昨晚韓國場全場還跟著唱超級high。」肯爺台灣場宣布取消之後，主辦「聚善美文創」先是發出公告，表示「因發生不可預期因素，無法繼續履約，不得已取消活動」。不過後續貼文就被刪除，重新發布新版公告，但依舊沒有說明原因，僅說「近日我方釋出最大善意努力溝通，但最終不得以取消本次演出，特向廣大歌迷致歉。」如果歌迷要退票，請洽KKTIX。不少歌迷氣得出征主辦單位的臉書，表示「看完韓國場直播，只能說X」、「已投訴消基會」、「怎麼感覺在踢皮球啊」、「可以請你們好好地出來講嗎」、「韓國場有夠完美，台灣本來也可以的」、「好好的表演為何搞這樣。」據《ETtoday新聞雲》報導，有知情人士指出，一開始肯爺「Vultures Listening Experience」台灣場要辦在高雄世運，但因為主辦單位拿不出「藝人授權書」，後來才改申請桃園體育場。針對爆料，，不過在threads上發現，有網友私訊肯爺團隊、同時也是策劃此次試聽會的主要人員，沒想到對方卻回應，「因為主辦單位沒有準時給錢」，不過針對此事，主辦單位也沒有回應。