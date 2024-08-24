市場變數多！輝達財報開獎+美大選辯論　專家籲控制持股、勿躁進

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台股反彈漸入尾聲，專家分析，本週台股上市與上櫃出現相反走勢，資金也一冷一熱，投資人對於行情仍有信心，只是短期觀望。隨著輝達財報、9月中又有FOMC與美國總統候選人辯論將至，市場變數多，建議投資人控制持股、不要躁進。本週大盤觸及季線後，宣告反彈漸入尾聲，指數一度下探21900點，但在跌破22000點後出現一波逢低買盤搶進，週五（23日）大盤戲劇性地由黑翻紅，終場大盤收22158.05點，一週下跌191.28點，跌幅0.86%，同時大盤成交量萎縮嚴重，五日均量快速降到3,264億。然而，上櫃市場則呈現完全不同的局面，櫃買指數衝過季線後始終維持高檔，而且交易量變化有限，櫃買指數終場收271.68點，一週上漲2.04%，同時五日均量有1213億。永豐投顧觀察大盤走勢，大盤受制於季線壓力，出現價跌量縮，表示本波反彈已經完全收復超跌，市場出現觀望，甚至有進一步調整的必要。然而從上櫃市場看，走勢仍然強勁，且交易熱絡，表示多頭對盤勢仍有信心，只是短期大盤指數無空間，資金往不佔指數的方向活動。從總體環境看，在本週全球央行會議中，市場關注官員的表態，市場勢必得退場觀望，再者，貨幣政策的焦點在9月降息，可是目前的數據出現美國就業是否不振的問題，甚至出現三月以前一年的非農就業數據下修81.8萬人的調整，故9月降息多寡值得密切關注。接下來，輝達將於下週公布財報，為科技股表現的關鍵時刻。本週台股上市與上櫃出現相反走勢，資金也是一冷一熱，這表示投資人對於行情仍有信心，只是短期觀望。光看台股，在八月初急速下探19600點後，經過2000點以上的反彈，指數空間已經消失，所以資金短期往不佔指數的個股發展，因此需要中長線布局。美國經濟從壓不下通膨，變成要注意是否衰退，甚至有下調過去一年的非農就業人數的情事，但從年初以來的經歷看，數據起伏加上Fed官員口徑不一，最後多半是看Fed主席的說法，還是慢慢走到9月才要開始降息循環。因此，預期9月還是以穩健的措施可能性最高。輝達財報公布將至，市場給予高標準，由於股價已在此前修正過，預期還是能符合大多數期望。縱使如此，美國總統大選正進入高峰，9月10日會舉辦候選人辯論，上次辯論讓民主黨換將，顯示辯論的關鍵性，且政策討論逐漸深入，應該會有許多衝擊。綜合以上說法，永豐投顧表示，下週面對輝達財報、9月中又有FOMC與美國總統候選人辯論，變數還很多，建議不要躁進，最重要的是控制持股，且注意類股強弱勢變化，調整持股內容，本週指數區間看21500點至22500點。