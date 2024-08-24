知名劇場撞鬼！張靜之告別式戲碼演一半倒下　醒來見1場景傻眼

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▲張靜之（右2）分享曾經在演舞台劇時，突然暈倒。（圖／翻攝自YouTube 你有故事嗎）

實力派演員張靜之出道以來演過多部電視劇，包括《愛回來》、《紫色大稻埕》、《你好，我是誰2》等等，同時她也是知名舞台劇演員，她和演藝圈好友陳子玄、許瀞蔆、楚翔一起經營YouTube頻道「你有故事嗎」，前期收錄了不少觀眾投稿的故事，翻拍成短劇受到迴響，近來4人再度合體，分享鬼月曾經遇到的鬼故事，張靜之率先分享自己曾在演出中，突然昏倒的真實事件。張靜之說自己是一個偏鐵齒的人，即便遇到不合理的事件，都會利用科學依據去解釋，但她曾經遇過一次不可解釋的事件，當時正在演出舞台劇，那一場剛好是告別式的戲，全部的人要對著牌位鞠躬，之後就要坐下，燈暗，換下一場。張靜之說，「在鞠躬的時候我突然覺得好不舒服，其他演員說我是眼睛沒有對焦，以一個順時針還是逆時針的方式在晃。」她也知道自己當下沒有在狀況內，念台詞也都是「自動導航」，就連戲裡演她老公的人，坐在她旁邊要安慰她，一摸手是完全沒溫度的。最後燈一暗，張靜之是直接倒下，她還原現場狀況，「舞台是一個平台，要推出去換景，我下一次再睜開眼睛，我是在劇場外面，因為推出去之後我還倒在那裡，完全沒意識，他們就把我抬到劇場外面。」所有的人都試圖想喚醒她，後來等她清醒，第一反應是，「演完了嗎？怎麼辦落了一場。」而當時剛好是她的場次開始前的1、2分鐘，敬業的她想都沒想，立刻衝出去把該演的先演完。張靜之說，至今她都不知道當時發生了什麼事情，但經過那次，之後只要劇團巡演，要到那邊演出，大家就會拿各種符給她。