今日軍武／最耐操運輸機C-130慶首飛70周年　國軍將花百億升級

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▲ 空軍C-130H運輸機。（圖／記者陳明安攝）

C-130力士型（Hercules)運輸機自1954年8月23日首度試飛至今滿70年，成為西方世界最暢銷的運輸機之一，迄今仍在生產。C-130製造商美國洛克希德馬丁公司22日在喬治亞州杜賓斯空軍後備基地（Dobbins ARB）舉辦紀念儀式，歡慶C-130運輸機首飛屆滿70週年。國軍也將在明年編列預算為現役的C-130H型運輸機進行升級。根據軍事新聞網站「Military.com」報導，C-130運輸機在1954年8月23日進行首飛，洛馬員工22日齊聚在亞特蘭大北部郊區柯布郡馬里塔的杜賓斯基地內工廠，歡慶C-130首飛70周年。洛馬馬里塔工廠總經理麥克林表示，洛馬是柯布郡與整個亞特蘭大都會區的重要夥伴，每天都有各式C-130飛越柯布郡上空，進行飛行訓練或試飛，使當地充滿活力。在本次全員參與的慶祝儀式中，洛馬也特地向4位任職超過60年的員工致上最高敬意，感謝他們數十年來的貢獻與服務。韓戰期間，以活塞發動機為動力來源的C-119運輸機由於已經到當時活塞發動機的技術極限，但是性能仍不能讓美軍滿足。1951年，美國空軍向國內主要飛機生產商發出競標邀約，研發一款能將作戰部隊投射至小型機場的軍用運輸機，最後由當時的洛克希德公司得標，成為今日舉世聞名的C-130運輸機。C-130運輸機自1954年首飛以來，已有超過2700架同款運輸機交付給全球逾60國，用戶包括軍方與民間使用者；1957年更創下年交付140架的紀錄；C-130參與各式人道救援、醫療運輸、協助撲滅野火與軍事後勤等任務，並能改裝成對地攻擊的砲艇機，立下無數汗馬功勞。C-130系列最新量產型號為C-130J，洛馬估計C-130J的生產線至少將運作至2035年。1980年代初期，美國雷根政府批准售台C-130H運輸機，首批編號1301至1312的12架C-130H運輸機在1986年底返台服役；1995年空軍獲得第2批4架C-130H運輸機、1997年獲得第3批4架運輸機。空軍另外採購一架C-130H，由美國廠商改裝電戰設備，成為C-130HE「天干機」。除編號1310的C-130H運輸機於1997年10月10日國慶日墜毀於台北松山機場外，其餘19架C-130H組成的運輸機隊成為空軍空運主力。C-130不只運載國軍官兵，也肩負外離島居民的疏運任務，當外島民航機機位不足時，C-130也會轉換成「國軍航空」角色，載運民眾往來離島與台灣本島。立委前往太平島考察，也是搭乘C-130運輸機從屏東基地出發，經歷近4個小時才抵達距離1200公里之遙的太平島。為了提升機隊的安全與性能，C-130性能提升計畫近年不斷被提起，但是礙於預算排擠與國內廠商角力，升級案一直沒有下文。而美國廠商則希望國軍能直接購買最新型的C-130J運輸機。空軍終於在今年敲定將於2025至2030年編列預算，進行C-130機隊性能提升，總經費預計100億元。美國空軍、海軍和海岸警衛隊共訂購C-130H運輸機超過300架，並已完成性能提升，預計國軍的C-130H運輸機升級方案將與美軍相似，包括機體結構翻修、螺旋槳由四葉改為八葉，發揮加強推力效果，以及飛行員最期待的航電系統e化，如傳統指針式改為螢幕，加裝雷達警示系統等。