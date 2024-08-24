U17女排世錦賽／中華隊3：0不敵中國！陷身高劣勢　還有望爭季軍

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▲U17女排世錦賽8強戰，中華隊小將陳薏全場攻下19分，帶領球隊擊敗巴西，晉級4強賽事。（圖／翻攝自FIVB官網）

U17女排世錦賽中華隊無緣冠軍賽！中華小將今（24）日在出賽U17世界女子排球錦標賽的4強戰，交手身高平均188公分的中國女排，由於身高劣勢，最終以17：25、15：25、19：25吞敗，無緣闖入冠軍賽。儘管如此，中華隊在這次U17女排世錦賽打出佳績，即便首戰出師不利，敗給日本，但接連擊退克羅埃西亞、波多黎各，晉級16強，並以3：0橫掃泰國，達成晉級8強的賽前目標不過來到4強賽，前場面對巴西，狂拿下全隊最高19分的陳薏，本場只拿下9分，仍是全隊最高分，其次則是邱凡綺、馬德蓉拿下的7分。