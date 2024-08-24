U17女排世錦賽／中華隊3：0不敵中國！陷身高劣勢　還有望爭季軍

U17女排世錦賽中華隊無緣冠軍賽！中華小將今（24）日在出賽U17世界女子排球錦標賽的4強戰，交手身高平均188公分的中國女排，由於身高劣勢，最終以17：25、15：25、19：25吞敗，無緣闖入冠軍賽。儘管如此，中華隊還是寫下隊史最佳參賽成績，倘若在明（25）日交手義大利的比賽取得勝利，有機會站上頒獎台，成為本屆季軍。
雙方身高有差距 表現超乎預期
中華隊在這次U17女排世錦賽打出佳績，即便首戰出師不利，敗給日本，但接連擊退克羅埃西亞、波多黎各，晉級16強，並以3：0橫掃泰國，達成晉級8強的賽前目標。8強戰中，面對強權巴西更上演3：1的逆轉勝，刷新隊史最佳紀錄。
不過來到4強賽，面對平均身高達到188公分的中國女排，中華隊難以抗衡巨大的身高劣勢，以17：25、15：25、19：25遭到橫掃落敗，沒能搶下冠軍賽門票，將跟義大利一同爭奪季軍。
前場面對巴西，狂拿下全隊最高19分的陳薏，本場只拿下9分，仍是全隊最高分，其次則是邱凡綺、馬德蓉拿下的7分。值得一提的是，陳薏在賽會總共累積攻下77分，僅次於中國隊黃鑫悅的80分。
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中華隊在這次U17女排世錦賽打出佳績，即便首戰出師不利，敗給日本，但接連擊退克羅埃西亞、波多黎各，晉級16強，並以3：0橫掃泰國，達成晉級8強的賽前目標。8強戰中，面對強權巴西更上演3：1的逆轉勝，刷新隊史最佳紀錄。
不過來到4強賽，面對平均身高達到188公分的中國女排，中華隊難以抗衡巨大的身高劣勢，以17：25、15：25、19：25遭到橫掃落敗，沒能搶下冠軍賽門票，將跟義大利一同爭奪季軍。
前場面對巴西，狂拿下全隊最高19分的陳薏，本場只拿下9分，仍是全隊最高分，其次則是邱凡綺、馬德蓉拿下的7分。值得一提的是，陳薏在賽會總共累積攻下77分，僅次於中國隊黃鑫悅的80分。