全台激動！燒肉餐廳「屋馬」宣告跨出台中　一次開設300家快閃店

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▲屋馬燒肉官方臉公告表示，下一步將走向全台，開設達300多家快閃店。（圖／取自屋馬燒肉臉書）

台中熱門的燒肉餐廳「屋馬燒肉」，經常一位難求，今日最新消息宣布，屋馬將要跨出台中，開設快閃店，且一次將有300間，也引起全台騷動，各縣市網友們紛紛激動留言「彰化」、「竹北拜託」、「宜蘭拜託」、「高雄有的話衝一波」。在網路上有台中最強燒肉之稱的「屋馬燒肉」，屋馬燒肉在台中分店數達7間，自2008創立以來，被台中老饕認為價位平實，服務也親切，店裡還有無限供應的壺裝雞湯，許多台中人都公認是台中最具代表性連鎖燒肉品牌之一。屋馬燒肉官方臉書最新公告表示，下一步將走向全台，「為了讓全台灣喜歡吃屋馬的大家可以訂到位，屋馬團隊決定走出台中，即將在全台遍佈快閃店，數量達300多間」，該貼文並表示將會盡快宣布快閃地點。臉書該消息一出，網友們紛紛按讚留言，其他縣市網友也敲碗表示：「台北」、「竹北拜託」、「嘉義拜託」、「彰化拜託」、「宜蘭拜託」、「期待」、「高雄有的話衝一波」、「來台南pk碳佐麻里」、「來台北展現一下啊」。記者也聯絡屋馬燒肉特助，想詢問更多細節，但截稿前都還未收到回覆。另外，台中另一家知名燒肉店「紅巢燒肉工房」，與「屋馬燒肉」同樣都在2008年創立，於今年5月歇業，業者透露，之後將有新計畫，讓燒肉走向更多元化的新品牌，要各位老顧客期待。