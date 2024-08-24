噪音改裝車擾安寧 環警監聯合稽查成果豐碩

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▲中市警一分局與環保局、監理所在西區奉順宮設立稽查點執行環警監聯合稽查勤務(圖/記者鄧力軍翻攝)

改裝汽機車噪音影響安寧擾人清夢，台中市第一警分局今(113)年迄今與環保局、監理所執行八次「環警監聯合稽查勤務，蒐證並通報疑似非法改裝噪音車輛已達4006，取締並開罰噪音及改裝車輛43部。本月21日於西區奉順宮設立稽查點，共取締超過噪音管制值車輛2部、排氣檢驗不合格7部、違規改裝車輛7。為有效遏止車輛擅自改裝排氣管及製造噪音案件，維護民眾行車安全與環境安寧，中市警一分局分析110報案系統及環境部噪音檢舉網之時段、路段等相關數據後，主動協調臺中市政府環保局、臺中區監理所，於8月21日在西區奉順宮設立稽查點執行環警監聯合稽查勤務，並佈署警力21名共取締超過噪音管制值車輛2部、排氣檢驗不合格7部、違規改裝車輛7部，其中超過噪音管制值之2部車輛，一部為機車，今年已於週邊路段被通報為噪音車輛3次，另一部為汽車，亦曾有被通報噪音車輛紀錄，兩部車輛年輕車主(分為93年次男性、91年次女性)雖遭員警攔查一開始均矢口否認有改裝排氣管情事，惟在相關科學儀器檢測下，均只能乖乖受罰。警一分局分局長鍾承志表示，第一分局於今(113)年勤務中經攔查、蒐證並通報疑似非法改裝噪音車輛已達4006件，而警方聯合友軍單位執行「環、警、監聯合稽查」專案勤務計有8場次，取締並開罰噪音及改裝車輛43部，第一分局將持續分析數據及依轄區狀況，針對噪音車常行駛路段規劃聯合稽查勤務，主動攔檢非法改裝噪音車輛並當場開罰，以嚇阻違法改裝、危險駕車等行為，維護市民安寧且安全生活環境。