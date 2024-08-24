不是故宮！外國遊客來台灣必看「竟是垃圾車」　原因曝光全場傻眼

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▲原PO一直以為外國遊客來台灣，必看的景點是故宮博物院，沒想到義大利朋友卻是要看垃圾車，刷新了他的認知。（圖／翻攝自Threads）

▲德國垃圾車原先就配有《少女的祈禱》音樂，台灣向德國採購21輛垃圾車後，決定繼續使用當作垃圾車配樂。（圖／NOWnews資料照）

▲《少女的祈禱》在美國、澳洲等國家，是冰淇淋車的專屬配樂。（示意圖／取自Pixabay）

只要熟悉的音樂在遠處響起，台灣人靠耳朵判斷就知道垃圾車要來了，紛紛從街頭巷尾提著垃圾出來在路口等待。就有一名網友笑喊，他原以為外國遊客來台灣，必看的景點是故宮博物院，沒想到義大利的朋友竟是要求看「垃圾車」，原因是台灣垃圾車會播放《給愛麗絲》、《少女的祈禱》配樂，讓不少網友笑喊：「原來這也是一個觀光行銷！」一名網友今（24）日在社群平台Threads上發文，表示他一直以為外國人來台灣，必看的景點是故宮博物院，沒想到義大利朋友卻刷新了他的認知，，原因是會播放《給愛麗絲》、《少女的祈禱》等音樂的垃圾車，似乎只有在台灣常見。貼文一出，一票台灣人也有感分享、「我接待的老外問這什麼車，還說想搭」、「很多外國人第一次聽到垃圾車的音樂，會跑出來想買冰淇淋」、「我的美國堂姐來台灣也是先錄影垃圾車」。讓不少網友驚呼：事實上，台灣垃圾車搭配《給愛麗絲》的緣由有兩個說法，第一是當年衛生署署長許子秋聽到女兒練習鋼琴時彈奏貝多芬的《給愛麗絲》，覺得非常動聽，因此決定採用為垃圾車固定配樂；另一說法則是，台灣首位醫學博士杜聰明，某天突發奇想替垃圾車配上《給愛麗絲》的音樂，才一直沿用至今。至於《少女的祈禱》則是台灣當年為取代人力手拉車的垃圾清運方式，讓台北市正式進入機械化清運垃圾時代，因此向德國採購21輛垃圾車，不只如此，距離台灣僅相隔108公里的日本與那國島，垃圾車音樂也是使用《給愛麗絲》，和台灣如出一轍，且倒垃圾規定還和台灣雙北市一樣，必須使用專屬垃圾袋，讓台灣人都倍感親切。有趣的是，，因此才會有許多外國人在台灣一聽到《少女的祈禱》，興奮地衝出來要買冰淇淋，才發現原來這在台灣是垃圾車的代表配樂。