黑馬陸劇《私藏浪漫》爆紅！「霸總」魏哲鳴辦公室偷愛她7吻出圈

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▲魏哲鳴被封為「霸總專業戶」，因劇情轉變為「寵妻狂魔」。（圖／MyVideo提供）

▲《私藏浪漫》魏哲鳴和張佳寧上演辦公室戀情。（圖／MyVideo提供）

陸劇《私藏浪漫》魏哲鳴與張佳寧劇中先婚後愛，甚至在辦公室談起隱婚戀，兩人組「家昱戶筱CP」，上演「觸碰吻、停車吻、甜蜜吻、告白吻、額頭吻、激情吻、脖領吻」，浪漫7吻出圈，是今年暑假的黑馬陸劇，口碑爆棚。男主角魏哲鳴笑透露，從直播看自己所有吻戲片段，有種公開處刑的即視感。魏哲鳴繼《賀先生的戀戀不忘》、《以愛為營》後再次飾演霸總，被封為「霸總專業戶」，因劇情轉變為「寵妻狂魔」。在劇中，他飾演的紀昱恒是一位年少時受到打擊的高材生，在經歷過家庭變故後，與張佳寧飾演的涂筱檸重逢，並逐漸展開了一段辦公室戀情。魏哲鳴的角色是「腦性男」，他不僅外表帥氣，穿著筆挺的西裝，還具備極高的工作能力和深情的一面。但他認為飾演角色並不是完美男人，而是一個接地氣的打工人，劇中經典台詞魏哲鳴對張佳寧喊話：「在銀行裡我是領導，在家裡你是領導。」讓劇迷充分感受男方對女方的寵溺，而劇裡張佳寧也在男方守護下心動回應：「原來在那麼久以前就有人喜歡我，珍惜著我。」兩人在戲裡情感被形容是整部戲一直在偷偷摸摸的感覺，張佳寧接受陸媒訪問時自認自己是「普女」，不是哪種一看到就讓對方驚艷的女生，但魏哲鳴反誇她是自帶氛圍感的氣質型女孩，笑起來眼睛彎彎的，很親切。張佳寧讚男方就像漫畫走出來一樣，魏哲鳴補充兩人都是雙子座，擁有好默契，可以很快進入到工作狀態，都是小太陽照耀大家。劇中有許多浪漫吻戲，其中有一場兩人有些許酒意後，魏哲鳴被張佳寧在沙發上扯領帶撲倒的戲，被網友形容性張力爆棚。他透露，這場戲角色要把暗戀女方10年的情感噴發，自己拍攝時耳朵有點紅，女方把他的眼鏡取下來，指他五官位置的時候，「投入到當下的情緒裡面，就會有一種害羞的感覺。」張佳寧也補充，很多東西都是跟角色涂筱檸學的，所以自然就會有喝醉的動作，「當我們倆貼得很近的時候，耳朵就會發紅。」她也坦言自己拍甜寵沒什麼經驗，笑喊是給自己的禮物。