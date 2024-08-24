獨家／《原子少年2》Alex赴韓練習2年「E人變I人」看別人眼色生活

選秀節目《原子少年2》今（24）日首播，54位小鮮肉各展魅力，粉絲們卡位推心中Pick出道。選手們中，曾赴韓當過HYBE練習生的Alex受到許多關注，他接受《NOWnews今日新聞》專訪時透露，自己原來個性是E人（外向），去韓練習2年後就變成I人（內向），在高壓的環境下看眼色生活，「我會怕別人不開心，或是有沒有地方做不好拖累隊友。」
Alex外型出色，在高中就讀時，遇到HYBE星探，一開始他還以為是詐騙，學校老師確定後，才發現真的不是騙人，HYBE在台選秀他去參加，在場有5百多人，他幸運甄選上，他決定赴南韓當練習生，追尋站在舞台上夢想，他從零開始學韓文，坦言語言不通是一大考驗，只能觀察肢體動作，或是看別人的眼神，去猜想有什麼需要改進。
談及在韓國訓練過程，中午12點開始去公司訓練，一路練習到半夜3、4點回宿舍，比較親近的朋友一位是中國、一位是日本練習生，「有一種相依為命的感覺，大家一起練習、一起生活，真的很像一家人。」在異國他鄉為了夢想打拚，他坦言有時候想家，半夜會偷偷落淚。
韓練習生訓練高壓，公司每個月有評比，所有高層都會來看，大約30、40個，Alex說：「看完之後不會有稱讚的話，永遠都是負評，用這樣的方式提點你，希望大家更進步。」他因為語言不通，以及壓力，心事比較難跟人說，長期壓抑在心裡，他走過這段經歷：「原來是E人，現在變成I人了。」
疫情回台錯失出道機會 抱著極大決心前來參加《原子2》
Alex訓練時間約2年，遇到全球新冠肺炎疫情，韓國疫情嚴峻，加上他簽證到期，公司建議他先回台，沒想到回韓時間一延再延，之後就回不去，他趁這段時間當兵，公司恰好推出一檔《I-LAND》選秀節目（最終選出7人男團ENHYPEN），他沒有辦法去參加，錯失這次出道機會。
Alex一度認為自己跟演藝圈無緣，於是開始經營網拍賣衣，逐漸做出興趣，業績好時可以月入約10萬，父母對於他的決定支持，不過非常關心他的內心想法，「他們（父母）知道我還是想走在幕前，覺得這是我的夢想很可惜。」他這次抱著極大決心前來參加《原子2》，他說：「對我來說順其自然，不確定說去參加那檔選秀（《I-LAND》）真的會成功，我覺得參加《原子2》是不錯的安排，一切聽從上天旨意，不會後悔之前的決定。」馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架
我是廣告 請繼續往下閱讀
談及在韓國訓練過程，中午12點開始去公司訓練，一路練習到半夜3、4點回宿舍，比較親近的朋友一位是中國、一位是日本練習生，「有一種相依為命的感覺，大家一起練習、一起生活，真的很像一家人。」在異國他鄉為了夢想打拚，他坦言有時候想家，半夜會偷偷落淚。
韓練習生訓練高壓，公司每個月有評比，所有高層都會來看，大約30、40個，Alex說：「看完之後不會有稱讚的話，永遠都是負評，用這樣的方式提點你，希望大家更進步。」他因為語言不通，以及壓力，心事比較難跟人說，長期壓抑在心裡，他走過這段經歷：「原來是E人，現在變成I人了。」
疫情回台錯失出道機會 抱著極大決心前來參加《原子2》
Alex訓練時間約2年，遇到全球新冠肺炎疫情，韓國疫情嚴峻，加上他簽證到期，公司建議他先回台，沒想到回韓時間一延再延，之後就回不去，他趁這段時間當兵，公司恰好推出一檔《I-LAND》選秀節目（最終選出7人男團ENHYPEN），他沒有辦法去參加，錯失這次出道機會。
Alex一度認為自己跟演藝圈無緣，於是開始經營網拍賣衣，逐漸做出興趣，業績好時可以月入約10萬，父母對於他的決定支持，不過非常關心他的內心想法，「他們（父母）知道我還是想走在幕前，覺得這是我的夢想很可惜。」他這次抱著極大決心前來參加《原子2》，他說：「對我來說順其自然，不確定說去參加那檔選秀（《I-LAND》）真的會成功，我覺得參加《原子2》是不錯的安排，一切聽從上天旨意，不會後悔之前的決定。」馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架