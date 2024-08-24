印度製造良率只有中國的一半？鴻海撤出河南？劉揚偉親自反駁謠言

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代工大廠鴻海昨（23）日舉行中元普渡。市場先前傳出印度製造量率低於中國，對此董事長劉揚偉受訪時表示：「如果印度製造量率只有50%，那麼我早就撤離印度了，如果他不撤離，客戶都會叫他撤離。」直接反駁市場傳言。由於蘋果今年來執行供應鏈多元化策略，因此相關供應鏈紛紛轉往東南亞或是印度設廠。不過市場近期傳出，印度製造的良率只有中國製造的一半，因此鴻海旗下富士康正在考慮是否要重返河南鄭州。對於這樣的謠言，鴻海董事長劉揚偉昨日在中元普渡受訪時回應，印度製造與中國製造的沒有什麼差別，外面很多說法都不是真的，若是只有50%，我早就撤了，我不撤，客戶都叫我撤了。此外，也有謠言傳出，鴻海正準備全面撤出河南，對此，劉揚偉澄清，河南是集團在中國最大的一個廠區，並沒有要撤離，最近有很多傳言，都是為了黑富士康，所以講了很多不是事實的說法。鴻海近期斥資新台幣267億元增資美墨印歐子公司，劉揚偉說明，美墨除了強化AI產品，也有PC相關產品，後續在電動車的電池、整車都會有一些進展；歐洲除了在車用外，在伺服器應用也買有經驗的，像是液冷伺服器已經做了2-3年、出了不少貨給客戶。此外，針對iPhone 16是否準備量產，劉揚偉回應，不評論單一客戶與產品，不過，他表示，最近幾個月旺季是常態，鴻海也在做相關準備工作，並沒有任何異常，而且不光是手機進入旺季，其他產品也是一樣。此外，劉揚偉也提到11月美國總統大選勢必影響鴻海布局，他表示：「鴻海的全球布局一直是我們努力的方向，會隨著當時的情況先後快慢做適當的調整，當然這個美國的大選是一個我們要考慮的因素。」由於過去川普執政，鴻海承諾投資美國創造1.3萬個製造業工作機會，亞太商工總會執行長邱達生表示：「川普當選的話，鴻海它對投資美國的那些承諾就要想辦法去落實。」市場認為，如果賀錦麗當選鴻海會維持現在的發展，但如果川普再上任恐怕會翻舊帳，鴻海美國布局也可能有所變動。