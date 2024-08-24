遭嗆媽寶不忍了！孫安佐開戰網友公園對打　喊話：你最好別跑

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▲孫安佐昨日在IG限時動態PO出對話截圖，畫面中可看到有網友私訊他想約對練，開頭還嗆「腿短的快點，免得等等大家看不到媽寶了」。（圖／孫安佐IG）

▲孫安佐表示自己已經在路上，沒想到慘遭對方封鎖。（圖／孫安佐IG）

▲孫安佐（左）日前參加真人秀《拳願之星》擔任導師，與另一名評審「台中燒打雞」韓森（右）爆發肢體衝突。（圖／燒打雞IG）

資深藝人孫鵬與狄鶯的兒子孫安佐風波不斷，日前才在實境秀《拳願明星格鬥賽》與同為導師的「台中拳王」韓森爆發肢體衝突，引發話題。昨（23）日有網友向孫安佐下戰帖，邀約在公園格鬥對打，孫安佐也立馬答應對方的挑戰並表示：「我在路上了，別跑」。孫安佐在IG限動貼出與網友的對話截圖，畫面中對方先是開嗆孫安佐「腿短」、「媽寶」，接著要他趕快到公園應戰，孫安佐也不甘示弱地回覆：「MMA（綜合格鬥）規則，這是一場sparring（對打訓練），你就是我的對手，等等我到了，你最好不要不在」。對方繼續挑釁：「現在除了靠爸靠媽找人喬事，還學會唬爛了，等了那麼久，你是從高雄上來嗎？」對此孫安佐表示自己已經在路上了，不過網友並未正面回覆，只是繼續嗆聲：「全台灣的成年人，都知道你靠爸靠媽很可笑的，不用擔心多被笑幾次。」孫安佐隨後回文反擊沒想到竟遭到對方封鎖，他傻眼地表示：「怕我喔？啊你人是在哪啦！給我你的定位。」但已得不到回應，「格鬥比賽」也因此沒了下文。