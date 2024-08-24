李珠珢哪裡最美？台粉一面倒推這部位　一看就被蠱惑「根本極品」

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▲李珠珢兩條纖腿細如鉛筆，大小比例近乎完美。（圖／李珠珢IG）

▲▼台灣粉絲醉心李珠珢一雙無懈可擊的美腿。（圖／李珠珢IG）

南韓起亞虎啦啦隊人氣成員、20歲李珠珢以鵝蛋臉、精緻五官和170公分身高，受封「AI美人」，她大跳魔性「三振舞」的影片在台灣爆紅，7月來台交流掀起旋風，傳出明年有望加盟中職。日前有網友發文討論李珠珢的身材，眾人一致盛讚女神的腿最迷人，簡直是「極品」。一名男網友在Dcard表示：「李珠珢的身材很好欸，尤其是她的腿，有人也覺得李珠珢的腿很漂亮嗎？」貼文一發出，湧入不少人附和，「極品，最近一直發落（follow）她，分數破表，目前排第一位欣賞」、「這腿優質，筆直纖細又不會鳥仔腳」、「神之腿！」其中不乏女性網友，大讚李珠珢的一雙白皙玉腿，「這個腿真的...好美」、「穠纖合度，剛剛好，我也喜歡」、「超漂亮」、「雖然臉不是最頂的，但綜合整個身材比例還有舞蹈，就會一直想看她耶！」前體育主播蔡明里日前爆料，李珠珢將在明年球季來台灣發展，加盟中華職棒啦啦隊，「是人家透露的啦，這就不是我自己猜的啦，應該明年就會來報到吧，而且應該球隊都談好了」，傳出積極網羅女神的富邦悍將以「針對市場傳言不予評論，如有任何消息將另行公布」回應，不過知情人士指出，雖然台灣方面確實有跟李珠珢的經紀公司接觸，但是目前八字都還沒一撇，依然存在變數。