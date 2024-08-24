爸替「實心薩摩耶」洗澡快崩潰！牠一臉生無可戀：本狗無助且防水

許多飼主會在家中嘗試幫狗狗清潔，近日就有一名網友替愛犬薩摩耶「可樂」洗澡，原以為蓮蓬頭打開沖水就能順利開始，但卻怎麼洗都好像有層「防水膜」般，可樂沖水大半天，內層毛都還是乾的，彷彿一隻實心的汪星人，讓飼主洗到崩潰，可樂也無奈地露出生無可戀的表情，影片笑翻許多網友。
網友「小鎮薩摩耶可樂」日前在微博曬出影片，只見他家中的愛犬「可樂」當時進浴室準備洗澡，打開蓮蓬頭便往可樂身上沖水，而乖巧的可樂也沒有打算反抗。不過他卻越洗覺得越不對勁，因為水流沿著可樂的毛不斷滑落，貌似有「防水層」一般，可樂內部的毛還是乾燥狀態。
飼主最後洗到崩潰，彷彿自己養到一隻實心的薩摩耶，「真是弱小無助且防水的狗狗」，可樂也露出生無可戀的無奈表情，頭上的毛髮還被沖到變中分。影片曝光後，讓不少網友全笑噴直呼「這種得深桶浸泡」、「耶耶：我說不洗吧，你一定要洗」、「這個要按照超級無敵大胖狗收費」，也有過來人表示：「我家的也是這樣，洗了半個多小時扒開毛裡面一滴水都沒有！」
事實上，薩摩耶、哈士奇、黃金獵犬等毛量多的犬種，共同特徵是擁有雙層毛。外層毛髮較為粗糙、細長，主要作用是保護皮膚避免受到有害光線直接照射及蚊蟲咬傷，內層毛則較為細軟，能在皮膚上用空氣阻隔皮膚與外界接觸，達到平衡溫度的效果，並在季節交替時脫落，讓狗狗能在夏天保持涼快、冬天保持溫暖，若是不知道該如何替狗狗洗澡的飼主，建議還是尋求專業美容師協助較好。
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飼主最後洗到崩潰，彷彿自己養到一隻實心的薩摩耶，「真是弱小無助且防水的狗狗」，可樂也露出生無可戀的無奈表情，頭上的毛髮還被沖到變中分。影片曝光後，讓不少網友全笑噴直呼「這種得深桶浸泡」、「耶耶：我說不洗吧，你一定要洗」、「這個要按照超級無敵大胖狗收費」，也有過來人表示：「我家的也是這樣，洗了半個多小時扒開毛裡面一滴水都沒有！」
事實上，薩摩耶、哈士奇、黃金獵犬等毛量多的犬種，共同特徵是擁有雙層毛。外層毛髮較為粗糙、細長，主要作用是保護皮膚避免受到有害光線直接照射及蚊蟲咬傷，內層毛則較為細軟，能在皮膚上用空氣阻隔皮膚與外界接觸，達到平衡溫度的效果，並在季節交替時脫落，讓狗狗能在夏天保持涼快、冬天保持溫暖，若是不知道該如何替狗狗洗澡的飼主，建議還是尋求專業美容師協助較好。