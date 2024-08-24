台積電打響歐洲設廠第一炮！助台廠一臂之力　龔明鑫月底帶團訪歐

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台積電德國12吋晶圓廠日前舉辦動土典禮，盼能搶進車用成熟製程商機。除了台積電外，台灣其他半導體供應鏈也希望尋找歐洲商機。行政院秘書長龔明鑫日前證實，本月底將率跨部會組團出訪歐洲，爭取協助台灣業者打入歐洲半導體發展產業鏈，台灣半導體產業積極拓展歐洲布局，台積電德國德勒斯登半導體晶圓廠日前舉行動土典禮，打算搶進車用成熟製程商機。台積電德國德勒斯登廠（ESMC）20日舉行動土儀式，台積電董事長魏哲家、歐盟執委會主席馮德萊恩以及德國總理蕭茲連袂出席。台積電董事長魏哲家指出，台積電在德國廠總投資超過100億歐元（約新台幣3538億元），並且也同時創造大約2000個工作機會。最重要的是，台積電的員工有非常高的生育率，台灣的生育率是全球最低的國家之一，但台積電員工的生育率是台灣平均水平的5倍，他以生育率來比喻半導體人才重要性，期待能在德勒斯登創造同樣的現象。德國總理蕭茲在演說中表示，首先歡迎台積電，他表示，作為半導體產業龍頭，台積電能選擇德國作為歐洲生產基地，對德國來說具重大意義，「這是德國半導體產業發展的重要里程碑」。蕭茲指出，半導體被譽為「21世紀的石油」，對於推動全球數位化和脫碳進程至關重要。他說，對工業強國德國來說，確保在未來關鍵技術上的領先地位，是一項國家核心戰略問題，因此，德國政府對半導體產業的投資不僅是必要，更是至關重要。除了台積電外，政府也正協助台灣其他半導體供應鏈業者尋找歐洲商機。行政院秘書長龔明鑫22日在院會後記者會證實，月底將與跨部會組團赴歐洲，期盼協助台灣業者打入歐洲半導體發展，助其建置體系。龔明鑫表示，2021年時首次帶團訪問中東歐，隨後啟動台灣與中東歐的產業合作、科技合作以及人才交流的機制性計畫，去年也進行第二次，今年則是第三次，已經是既有機制。龔明鑫接著指出，8月底預計攜手國發會、國科會、經濟部跨部會參加，主要重點是關注半導體供應鏈，因為歐洲幾個國家的半導體發展，正需要很好的供應鏈體系建置，對台灣廠商來講是很好的發展機會，看看是否可以落地。至於計畫詳細內容，未來將在適當時間對外說明。