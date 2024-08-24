台中土地公廟遭開6槍討債 男子腿中2槍

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臺中市西屯區永福路旁一處「福雅宮」土地公廟昨（25）日中午傳出連續槍響，一名63歲郭姓男子腿部中2槍，被送醫救治無生命危險。第六分局警方於現場拾獲6顆彈殼、2顆子彈，一個小時後循線逮捕一名27歲張姓槍手，查扣2把槍枝及子彈13顆，警方初歩調查與債務糾紛有關，全案依殺人未遂及槍砲彈藥刀械管制條例等罪送辦，警方繼續追查幕後教唆主嫌。台中市警察局第六分局永福派出所於113年8月24日12時54分許接獲報案，西屯區永福路上有民眾遭槍擊，嫌犯犯案後隨即逃逸，警方除立即派員到場，並組成專案小組追緝，逮捕涉案張姓男子並起獲2把做案槍枝。據了解，嫌犯張男(86年次)因與郭男(50年次)有財務糾紛，雙方多次協調不成，於12時54分許至西屯區永福路的福雅宮土地公祠找郭男開槍，開槍後即騎車逃逸。警方到場發現郭男右腿2處槍傷，所幸送醫後無生命危險，警方立即成立專案小組偵辦，於現場發現6個彈殼及2個子彈；警方迅速於1小時內查緝張嫌到案，當場查扣2把槍枝及子彈13顆，全案依殺人未遂及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送臺中地檢署偵辦。分局長陳松寅強調，警方對於犯罪行為絕不寬貸，必定以臺中市民安全為己任，絕對不允許不法行為挑戰公權力，同時秉持斬草除根的決心，誓言將不法分子通通繩之以法，維護市民安心的生活環境。