變天比翻臉快！下週「不定時雷雨」擴至全台　珊珊颱風影響時間曝

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▲下週一、週二（26日、27日）臺灣處於相對低壓區中，水氣增多，東北部有不定時零星短暫陣雨。（圖／中央氣象署提供）

▲中度颱風珊珊下午2時在台北東南東方2100公里海面上，朝著北北西轉東北移動。（圖／中央氣象署提供）

未來一週台灣天氣不穩定，明（25）日受西南風影響，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨，下週一至下週六台灣處於相對低壓區中，水氣增多，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後明顯雷陣雨擴至全台，早上高溫炙熱，午後秒變天開啟暴雨模式，且強對流恐伴隨之短延時強降雨、雷擊、強風等劇烈天氣現象。中央氣象署預報員林定宜預報指出，週日（25日）天氣與今天類似，各地多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨，中南部地區雨勢有再增多的趨勢，此外，局部地區降雨可能延續至晚間，建議外出攜帶雨具備用。溫度方面，週日（25日）各地高溫普遍約攝氏33至35度，大台北區上看攝氏36度，沒有降雨時天氣較悶熱。中央氣象署發布高溫示警，明（25）日中午前後臺北市、新北市、屏東縣、臺東縣為黃色燈號，有攝氏36度高溫出現機會。林定宜表示，下週一、週二（26日、27日）臺灣處於相對低壓區中，水氣增多，東北部有不定時零星短暫陣雨，其他地區午後局部短暫陣雨，全台都有局部大雨機會。下週三至週六（28日至31日）由於陸風及西南風輻合作用，中南部夜晚到清晨會有零星短暫陣雨，午後各地有短暫雷陣雨，也有局部大雨機會。提醒民眾，下週一到下週六（26日至31日）天氣不穩定，午後全臺各地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。而中度颱風珊珊下午2時在台北東南東方2100公里海面上，朝著北北西轉東北往日本前進，預計下週二至週四（27日至29日）影響日本天氣，在下週二登陸日本前強度最強，提醒欲前往日本旅遊的民眾隨時留意最新動態。