吳鳳捲林郁婷事件遭嗆滾回土耳其　來台18年吐真心話：我是台灣人

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▲吳鳳分享，自己在台灣精彩的日子實在太多，想著回饋社會的他，如今也努力的向世界宣傳這片土地。（圖／吳鳳臉書）

▲定居台灣的吳鳳常分享台灣特色、文化，不少人忍不住笑說吳鳳有時候簡直比台灣人還道地。（圖／吳鳳臉書）

▲林郁婷爆發性別爭議時，吳鳳也PO出影片強調林郁婷是女生，之前的比賽紀錄沒有問題。（圖／吳鳳YouTube）

來台將近20年的土耳其藝人吳鳳，在台灣成家立業的他於2018年順利取得中華民國國籍，成為「正港台灣人」。沒想到，日前他卻被捲入拳擊金牌林郁婷在巴黎奧運會上的性別爭議中，由於慘敗林郁婷的土耳其選手做出羞辱動作，吳鳳也跟著掃到颱風尾，被不少失去理智的粉絲怒嗆：「滾回土耳其！」事件延燒至今。昨（23）日，ˊ吳鳳也在社交平台上寫下來台灣時的心境，堅定的表達自己站在台灣的立場，更是直言：「我是台灣人，也很愛台灣！」吳鳳昨日在臉書寫下長文，回憶自己18年前的感受和一路走來的點滴，想到初來乍到台灣時，對這片土地的第一印象就是：「天氣怎麼這麼悶熱！」但他從美食開始到文化、語言，一步一步慢慢融入，每天學新事物。雖然生活中也有孤單、辛苦的時刻，但一直把台灣視作自己夢想的吳鳳不曾放棄，堅持克服所有困難，先是拿下金鐘獎行腳節目主持人獎，後又取得國際記者證，成為土耳其國際媒體新聞社的台灣特派記者。同時，吳鳳也十分感慨與妻子相遇、在台灣落地生根建立家庭這件事真的很不可思議，從來沒想過居然能在台灣待這麼久的他，最後甚至娶了台灣老婆，還生了兩個可愛的女兒，真心感謝這座寶島帶給自己的驚喜和快樂。在台灣精彩的日子實在太多，想著回饋社會的吳鳳，現在也很努力的向世界宣傳台灣，想讓更多人看見這座寶島，特別是讓自己的家鄉土耳其知道這片土地的存在，幫台灣跟土耳其建立屹立不搖的友誼。