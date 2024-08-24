賀錦麗贏了！全代會演說收視率打敗川普　碧昂絲意外成幕後助力

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▲共和黨全代會在川普遭遇槍擊後不久，川普當時演說也分享個人遇襲後的心情。圖為川普參加共和黨全代會。（圖／美聯社／達志影像）

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）昨日在民主黨全代會中正式接受總統候選人提名，並上台發表演說抨擊共和黨總統候選人川普（Donald Trump），強調若讓川普重返白宮後果會非常嚴重。而根據收視率調查公司尼爾森（Nielsen）公布數據，賀錦麗的演說吸引了全美2890萬觀眾收看，擊敗川普在共和黨全代會演說的2840萬觀眾紀錄。根據《CNN》報導，民主黨全代會4天的每日平均收視觀眾為2180萬人，比共和黨全代會的平均觀眾人數多出近15％。兩黨全代會的收視高峰都落在最後一天，分別是賀錦麗和川普上台演說時，而賀錦麗演說吸引了全美2890萬觀眾收看，以些微差距擊敗川普演說的2840萬收看觀眾。共和黨全代會在川普遭遇槍擊後不久，在這樣的背景下，收看觀眾仍被賀錦麗超越，對川普陣營來說恐怕是一個打擊。不過，尼爾森的收視率調查並未統計YouTube或Twitch等社群網路的串流服務收看人數，未必能夠反映兩人真正的人氣。然而，民主黨全代會第一天由總統拜登打頭陣，之後有歐巴馬夫婦、歐普拉等大咖陸續現身，也確實成功炒熱場子與氣氛。但是報導也指出，流行樂天后碧昂絲（Beyonce）將在民主黨全代會最後一天現身的傳聞不斷，八卦媒體《TMZ》更斬釘截鐵稱碧昂絲絕對會上台露面，雖然碧昂絲的公關人員發聲否認，民主黨也從未說過碧昂絲將會到場，但在社群網路上，碧昂絲現身民主黨全代會的流言始終討論熱度不減，這可能也間接幫助了民主黨全代會最後一天的收視率創下佳績。