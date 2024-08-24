打造臺灣餐飲「星食力」星級名廚與國內餐飲業者匯聚交流

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▲邀請四位頂尖星級主廚進行分享，引領國內餐飲業者朝米其林摘星之路邁進。（圖／記者黃文德翻攝）

爲打造臺灣美食繁星， 經濟部商業發展署特別在「臺灣米其林指南 2024」名單公布前，於8/24至8/25舉辦 「名廚交流及摘星工作坊」，邀請新加坡米其林主廚及3位國內星級主廚， 一起跟參加活動的餐廳名店主廚們分享交流，期能激盪出臺灣餐飲新視野，引領國內餐飲業者朝米其林摘星之路邁進，也提升業者服務品質， 再造臺灣餐飲「星食力」。根據世界經濟展望報告顯示全球旅遊人潮 2023 年相較前年成長3%以上，顯示旅遊業仍在持續成長，臺灣也是「世界遊客訪問量最大的50 個國家」之一。旅遊不僅只有遊逛跟血拚，當地好吃的料理也是重點，而臺灣美食從街邊夜市小吃到餐廳大菜，不僅品嚐的到臺灣在地飲食特色，也有來自不同地區及國家的特殊風味，24小時都能吃到美味料理。去(2023)年國內餐飲營業額首度成為「兆元產業」達到 1.02兆元，經濟部次長陳正祺致詞時提到，過去推廣臺灣平民美食辦理一系列活動，如滷肉飯節、盒餐及臺菜餐廳等主題，為讓臺灣餐飲業持續成長，如何強化臺灣餐飲服務的「品質」及「價值」將是未來的重點，經濟部持續輔導餐飲業提升服務品質外，將積極推動餐飲業朝「高值化」發展，希望吸引國際高端消費者來臺灣認識臺灣豐富的文化，為臺灣餐飲業注入更多的高端消費，將臺灣美食推廣國際。此次活動邀請四位頂尖星級主廚，包括新加坡米其林一星餐廳 Born 的 Zor Tan、 臺灣米其林綠星餐廳 Thomas Chien Restaurant 的簡天才、EMBERS 的郭庭瑋及米其林二星餐廳 RAW 的主廚江振誠，與臺灣優質潛力餐飲業者、美食家進行為期兩天的交流與工作坊，探討Fine Dining 趨勢走向、新菜單創作思維、餐廳經營關注點及在地食材運用等，激盪出臺灣餐飲業者的 繁星之路。商業發展署表示，希望國內餐飲不僅只有「量」的提升，也要有「質」 的改善，透過這次名廚交流活動，除了讓國內有潛力且有意摘星的餐廳及主廚，從講師分享中持續自我精進，早日摘星成功外，也讓其他不以摘星為目標但想要借鏡米其林餐廳經驗來提升服務品質的優質餐廳，可以從中學習精緻餐飲(Fine Dining)的觀念。此外，參與活動的餐廳業者也可參加商業發展署後續舉辦的優質餐廳選拔活動。商業發展署指出，臺灣有傲人的高科技，也有吸引人的精緻餐飲，商業發展署期待與產業一 起合作，擦亮臺灣「美食之島」這塊招牌，讓全世界知道「臺灣不是只有晶片半導體，更有令人期待的美味優質料理」。