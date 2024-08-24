《未來少女》EighRA當上台南建城400年推廣大使　廣告在各國播放

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▲EighRA近期參加許多活動，也上課精進自己。（圖／本質娛樂提供）

由《未來少女》脫穎而出的女團紫月光加入新東家「本質娛樂」，新團名曝光了，由8位成員一齊命名的新團名叫「EighRA」，內含雙重意義，「EighRA」由Eight+Aurora兩個字合而為一，意指八道神祕的光芒，而團名大寫ERA有時代的意思，「代表著屬於我們的時代來臨！」而升級2.0之後，EighRA也演藝大躍進，商演活動跑不完外，更被台南市欽點為台南建城400週年推廣大使，拍攝行銷廣告 ，登上了紐約、巴黎、韓國等國際都會，不但為行銷台灣台南盡了一大份心力，EighRA也隨之放射狀飄洋過海，漂亮的隊容在紐約時代廣場、巴黎春天百貨、首爾江南站鬧區曝光！EighRA被選為台南建城400年推廣大使，成員Xiu、Brenda、Bling、Yia、Yuki、17、MENG和Libi都異口同聲說非常榮幸，也表示台南好吃好喝又好玩，平常就愛去台南小旅行，她們還透露，「我們在拍攝這支廣告時，趁機拍了好多網美照，收穫滿滿，到現在還在連載中，請大家多多支持喔！」EighRA近期活動大爆發，除了出席微風之夜、還出席了動漫博覽會演出，更回到新一季節目中擔任學姊，成長有目共睹。而她們孜孜不倦於學習，更把握工作之餘，上舞蹈課、說話課和肢體課，為了演藝事業而努力，前景可期！EighRA為台南建城400週年拍攝的短版廣告，更一舉飄洋過海在世界各大都會區知名地標播放，宣揚台南之美和文化，台南受國家地理雜誌圈選為全世界最值得去的30個城市，而CNN（美國有線電視新聞網）則認定台南為2024年全世界最值得造訪的城市，在台南市府精心拍攝的行銷廣告中，呈現蜈蚣陣、燒王船等台灣民眾熟悉的傳統宗教文化活動，以及孔廟、林百貨和扇形鹽田等台南獨特的跨時代文化資產景觀。EighRA更為推廣「南夏時刻」暑期支線活動親自走訪府城，前進四草乘船、孔廟參拜、安平港等地並大啖牛肉湯、水果冰和豆花等台南美食，希望為台南400週年系列慶典整合，並廣邀海內外不分老中青幼的遊客一舉造訪台南，消暑一夏！