與連戰結婚60年！連方瑀羞喊「戰哥」：盼來生還是牽手

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高齡90歲的前副總統連戰今（24）日在飯店和妻子連方瑀共慶60週年「鑽石婚」，國民黨大咖齊聚。連方瑀回憶起60年前兩人因緣份、愛情成為終身伴侶，她更喊「戰哥，你是我一生的摯愛和夥伴；如果有來生，我希望下輩子仍成為你的牽手」。連方瑀說，俗話說，十年修得同船渡、百年修得共枕眠，60年前， 29歲的連戰和21歲的方瑀，因為緣份、因為愛情，成為終生伴侶，許下天長地久、恩愛相守、共度一生的盟約。連方瑀說，在這悠悠60年的歲月之中， 他們也從兩口之家，發展成了一個20人的家庭。60年來，戰哥就像一棵茁壯的大樹，日以繼夜，為全家遮風擋雨，2萬多個日子，他們一起分享了無數的歡樂時光，也共同度過了許多艱難的時刻。戰哥和她始終相濡以沫，攜手同行。尤其是戰哥生病後，更是互相扶持，深刻體會「少年夫妻老來伴」的意義。最後，連方瑀也感性的說，她要謝謝戰哥這60年始終不渝的包容、信任與照顧，更深情款款地說，「戰哥，你是我一生的摯愛和夥伴，因為有你，我今生無悔，如果有來生，我希望下輩子仍成為你的牽手。」