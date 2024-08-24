富川飯店火警報案電話曝！消防人員急問疏散了嗎　飯店未回就掛斷

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▲韓國當局初步判斷電器起火是引發火災的主因。（圖／美聯社／達志影像）

韓國京畿道富川市一間飯店22日晚間發生火警，最終造成7死12傷，而這起火災也暴露出許多公共安全的問題，包括老舊飯店沒有安裝消防灑水裝置等等，持續引發韓國社會關注。而今（24）日有議員公布了消防局當晚接獲報案電話的通話紀錄，可以聽到接電話的消防人員兩次要報案者先讓所有房客疏散避難，但對方都只發出語焉不詳的語氣詞當作回答，然後就把電話掛了。根據《韓聯社》報導，議員公布的報案電話錄音紀錄中，只有雙方的對話，並沒有提到報案者的身份。但從報案者迅速準確地回答飯店名稱、住址，以及指出起火點在810客房，最初報案者據推測應該就是飯店人員。消防人員接獲失火報案後，一方面指示消防車出動，一方面持續詢問火場的詳細情況，像是810客房的哪裡著火等等。接著又詢問報案者「您已經疏散了嗎？」報案者回答沒有，消防人員於是要他立即先避難。消防人員急忙表示，「請先讓大家疏散，避難！」報案者沒有回答，消防人員還著急的「喂」了一聲，然後報案者才發出「啊啊」的聲音。消防人員又詢問說，「所有房客都已經疏散了嗎？」報案者還是只用「啊啊」回答，然後電話就掛斷了。根據當地消防局紀錄，第一通火警報案電話是在22日晚間7時39分20秒，消防人員在4分鐘後於7時43分抵達現場。而根據飯店內監視影像可以看見，由於最初起火點810客房房門未關，又緊鄰在樓梯旁，7時48分時整個走廊已經煙霧瀰漫，房客在疏散時遇到困難。而在火災發生的前幾分鐘，飯店人員究竟有無第一時間積極要所有房客疏散避難，仍待調查釐清。富川飯店的火勢並未蔓延到整棟飯店，但因為大量黑煙以及建材燃燒造成的有毒氣體在短時間內散播，許多傷亡均與此有關。目前當局初步判斷電器起火是引發火災的主因，至於詳細案發始末，仍需進一步調查確認