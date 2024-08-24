德國索林根隨機砍人釀3死！警方逮捕一位15歲少年　動機仍待釐清

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▲這起發生在節慶活動的攻擊案，讓當地民眾十分震驚，紀念活動也已經喊停。（圖／美聯社／達志影像）

德國西部的索林根市（Solingen）23日正在舉行建城650週年紀念活動，不料現場有嫌犯持刀隨機砍人，造成3死8傷。嫌犯第一時間逃逸無蹤，不過警方最新已經逮捕一位15歲少年，認為他涉有重嫌，詳細案情仍待進一步調查釐清，警方表示不排除任何犯案動機，包括恐怖主義。綜合外媒報導，這起發生在節慶活動的攻擊案，讓當地民眾十分震驚，紀念活動已經喊停，且不只是索林根，周圍城市的一些像是葡萄酒節的文化活動也紛紛取消，當地陷入悲痛與不安的情緒中。警方證實已經逮捕了一位15歲少年，認為他就是犯下持刀砍人的嫌犯。但由於嫌犯未成年，警方並公布任何關於他個人的資料或照片。警方表示，3位死者分別是67歲和56歲的男子，以及一位56歲的女子，另外還有8人受傷，其中4人傷勢較嚴重，可能有生命危險。警方表示，初步調查顯示受害者們並不認識嫌犯，犯案動機仍待釐清，不排除任何可能，包括恐怖主義。但警方也指出，在案發前並未接獲任何關於恐怖攻擊的情資，因此並未針對節慶活動實施大型的維安計畫。警方也透露，嫌犯攻擊的方式非常致命，似乎刀刀朝向被害者們的喉嚨或頸部下手，在現場有發現不只一把疑似凶刀的刀械，嫌犯是否使用了多把武器，具體犯案的刀械仍要再調查。至於被問到是否還有共犯，警方表示目前據信沒有共犯，但還要再調查確認。社群網路上有傳聞稱有目擊者看到嫌犯與疑似共犯的他人交談，警方則表示，民眾若有線索應直接向警方聯繫，而不是在社群網路上發文。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也針對此案發聲表達哀悼，並稱凶手必須遭到法律的嚴厲制裁。