直言賀錦麗競選缺乏政見！BBC：保持模糊或許有效、但也存在風險

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▲《BBC》稱賀錦麗在很大程度上，迴避詳細描述她的總統任期會實施哪些治國方略。（圖／美聯社／達志影像）

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在民主黨全代會第4天正式接受總統候選人提名，上台發表演說抨擊共和黨總統候選人川普（Donald Trump），整場全代會都是民主黨為賀錦麗精心搭建的舞台，賀錦麗也表現稱職，顯得氣勢如虹。然而，《BBC》報導指出，與充滿能量的競選活動相比，賀錦麗提出政見的缺乏成為明顯對比，保持模糊可能是賀錦麗陣營選擇的戰略，這樣的方式或許有效，但也存在風險。《BBC》報導指出，賀錦麗目前的競選活動表現得不太像是一位已經在職三年半的現任副總統，賀錦麗定位自己成為帶來改變的人，提供美國民眾在拜登與川普之外的另一條全新路線。賀錦麗強調自己著眼於未來，但事實上很少提及在她勝選之後，究竟要執行哪些政策來改變美國的未來。《BBC》稱賀錦麗在很大程度上，迴避詳細描述她的總統任期會實施哪些治國方略，由於賀錦麗提出的政見很大程度在細節上仍處於一片空白，所以她就好比化身為一個「政策容器」，民主黨內各派系都能將自身希望投射在賀錦麗身上，如果藉此順利完全整合各方人士，對賀錦麗的選情可能就會很有利。歐巴馬政府時期的勞工部部長、拜登顧問培瑞斯（Tom Perez）表示，「賀錦麗就像是每個人的鬥士」，不是為某些特定族群而戰，而是為所有人而戰。這種策略被一些人稱為「氛圍活動」，訴求主觀的感覺和印象，發出盡可能廣泛的呼籲。像歐普拉就稱讚賀錦麗是位能夠帶來「正派和尊重」的總統候選人。《BBC》報導指出，賀錦麗的模糊策略或許有效，因為很顯然目前賀錦麗的聲勢正旺，美國民眾普遍對現狀不滿，希望一位能夠帶來改變的候選人，賀錦麗的模糊性讓勞工領袖與氣候人士和民權團體同時感到滿意，大家都能從賀錦麗身上看到自己想看到的東西，甚至共和黨人士也不會像反感拜登一樣那麼反感賀錦麗。然而，賀錦麗的模糊策略也有風險，由於化身為「政策容器」，共和黨人士也更容易將標籤貼到賀錦麗身上，批評賀錦麗不敢提政見，是因為她在掩護推動激進左派政治議程的意圖。川普陣營批評賀錦麗迄今沒有提出關於改善現狀的具體解決方案，演說只是在煽動和轉移民眾注意力。賀錦麗稱自己要成為所有美國人的「全民總統」，會將國家置於黨派和個人之上，但其實這些也都是歷來美國總統的老調重彈。無論如何，賀錦麗確實已經讓民主黨擺脫了拜登退選前的低迷和絕望，但賀錦麗若將模糊性策略進行到選戰最後，是否能夠讓她成功入主白宮，仍有待觀察。