海利訪台反對川普「保護費說」：台灣不需要施捨

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美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）近日來台出席凱達格蘭論壇，並與總統賴清德會面，海莉過去在前總統川普執政時期，在聯合國時常替台灣發聲，對於川普先前的稱台灣應交保護費給美國的論點，他表示不認同，強調台灣不需要施捨，是美國需要台灣。海利是在美國前總統川普（Donald Trump）任內所任命的駐聯合國大使，曾於2017年至2018年間擔任駐聯合國常任代表，海利此次受遠景基金會邀請來台，對於川普先前稱「台灣偷走美國晶片產業」，並強調美國應向台灣收保護費，海利對此並不認同。海利表示，台灣對美國已經有多筆軍購訂單，且彼此加強合作，兩者是強大的夥伴關係，只是美國也期待能夠成為台灣晶片優先提供的對象。海利認為，台灣不需要被施捨，而是在尋求夥伴，對於川普的保護費說不盡認同，而被問到美國是否應該支持在台灣駐軍，她則稱，台灣沒有提出這樣的要求，所以不認為需要。海利強調，美國應立即加強的是與台灣的共同軍事訓練，並持續增加情報共享和武器提供，共同應對中國持續發起的網路攻擊。海利也呼籲，認為台灣值得成為聯合國正式成員，但聯合國缺乏道德勇氣，也讓中國曲解聯大第2758號決議，壓縮台灣國際空間；不過，當被問及做法以及如何澄清2758號決議時，海利僅稱，台灣應不停敲門安全理事會、聯合國秘書長，直到得到答案，並針對該決議要求召開聽證會。