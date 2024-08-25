Costco如何讓民眾衝動購物？高層透露「2大手法」

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美式大賣場好市多（Costco）在全球12個國家設有超過800家分店，在東亞市場也打入台灣、日本、韓國、中國，近日在日本沖繩開幕首家新店，更吸引上千人排隊。為何顧客進入Costco總是消費的比預期來得多，Costco高層也罕見向外媒公開其內部會議的內容，並點出2大手法。根據財經媒體《The Street》報導，大多數Costco顧客進店時都打算購買雜貨和家居必需品，但離開時卻可能買了別的東西。Costco提供了兩種型態的購物模式，首先以非常優惠的價格提供精心挑選的雜貨和家居用品，接著則是不斷變化的商品系列，其中一些將出現在食品雜貨領域，可能是一種異國香料或意想不到的冷凍食品，也可能屬於任何類別，這些物品為 Costco 會員創造了所謂的尋寶體驗。提供的商品可以是從服裝到家具、玩具等任何商品。執行長瓦克瑞斯（Ron Vachris）今年在第三季財報會議上針對這兩點來舉例，「我們剛剛和雜貨組同仁開會研議，我們看到國際食品被引入美國，取得了巨大成功，然後從美國進入世界其他有Costco業務的地區」。Costco利用全球影響力，為會員提供遍佈世界各地，不常見到的商品，瓦克瑞斯表示，「當我們引入在台灣、韓國或英國取得成功的商品時，它會為會員帶來興奮感，對我們來說確實很好地觸發了會員信任，以及買家的衝動購買，他們會將額外的商品添加到購物車中。所以，這對我們來說是一個巨大的勝利」。瓦克瑞斯接表示，Costco體驗的一部分，是展示一些會員可能沒有尋找，但卻真正想購買的商品，他將這樣的消費稱之為「尋寶活動」，認為這在Costco內經常發生，「我們的採購和營運團隊讓賣場變得讓人感到非常具有吸引力」，瓦克瑞斯笑稱：「你可能聽過這句話，「人們進來時打算花100美元，結果出來時卻花了300美元。」