今高溫又午後雷雨！中颱珊珊大迴轉　吳德榮：這4天去日本玩注意

暑假接近尾聲，趁著月底到日本出遊的民眾注意了！氣象專家吳德容指出，中颱「珊珊」受到太平洋高壓導引，朝日本方向前進，8月27日至30日大迴轉，預計周二（27日）達最強，由於侵襲日本機率高，赴日旅客應多注意。中央氣象署今（25）早6時41分也發出高溫特報，台南、屏東要注意36度以上高溫。
氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」發布，根據中央氣象署今（25）日凌晨2時「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱「珊珊」受其東側太平洋高壓的導引，向北北西轉西北西、朝日本方向前進。周二至周五（27至30日）大迴轉、轉向東北；周二達最強，周三、四受地形破壞、逐漸減弱。
今（25）日凌晨2時「暴風圖抵達時間及侵襲機率圖」亦顯示，珊珊颱風在周二至周五侵襲日本機率很高。至於登陸確切地點及時間，仍因路徑大迴轉而不斷調整，不確定性較大，若本周有日本行程應密切注意颱風動態。
氣溫部份，昨（24）日各地區最高氣溫約在36、37度，根據24日20時歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，周日至周二（25日至27日）太平洋高壓減弱，台灣各地依然熱如盛夏，午後局部雷陣雨在近山區發展，部分平地受到影響，有局部性大雷雨發生機率。
最新模式模擬顯示，周三至周六（28日至31日）盛行西南風、天氣仍偏熱；清晨與「陸風」輻合、西半部偶有局部短暫陣雨，午後近山區局部雷陣雨發展，並擴展至部分平地，有局部性大雷雨發生的機率。
中央氣象署今早 6時41分對「6縣市」發布高溫特報，今（25）日中午前後台南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，應加強注意。台北市、新北市、高雄市、台東縣為黃色燈號，天氣高溫炎熱，民眾外出應注意水分補充、小心中暑。
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今（25）日凌晨2時「暴風圖抵達時間及侵襲機率圖」亦顯示，珊珊颱風在周二至周五侵襲日本機率很高。至於登陸確切地點及時間，仍因路徑大迴轉而不斷調整，不確定性較大，若本周有日本行程應密切注意颱風動態。
氣溫部份，昨（24）日各地區最高氣溫約在36、37度，根據24日20時歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，周日至周二（25日至27日）太平洋高壓減弱，台灣各地依然熱如盛夏，午後局部雷陣雨在近山區發展，部分平地受到影響，有局部性大雷雨發生機率。
最新模式模擬顯示，周三至周六（28日至31日）盛行西南風、天氣仍偏熱；清晨與「陸風」輻合、西半部偶有局部短暫陣雨，午後近山區局部雷陣雨發展，並擴展至部分平地，有局部性大雷雨發生的機率。
中央氣象署今早 6時41分對「6縣市」發布高溫特報，今（25）日中午前後台南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，應加強注意。台北市、新北市、高雄市、台東縣為黃色燈號，天氣高溫炎熱，民眾外出應注意水分補充、小心中暑。
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