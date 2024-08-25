今高溫又午後雷雨！中颱珊珊大迴轉　吳德榮：這4天去日本玩注意

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▲中央氣象署25日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱珊珊朝日本方向前進，周二至周五路徑大迴轉。（圖／中央氣象署）

▲25日2時「暴風圖抵達時間及侵襲機率圖」顯示，中颱珊珊周二至周五侵襲日本機率高。（圖／中央氣象署）

▲25日6時發出高溫特報，6縣市亮起橙色、黃色燈號。（圖／中央氣象署）

暑假接近尾聲，趁著月底到日本出遊的民眾注意了！氣象專家吳德容指出，中央氣象署今（25）早6時41分也發出高溫特報，台南、屏東要注意36度以上高溫。氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」發布，根據中央氣象署今（25）日凌晨2時「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱「珊珊」受其東側太平洋高壓的導引，向北北西轉西北西、朝日本方向前進。今（25）日凌晨2時「暴風圖抵達時間及侵襲機率圖」亦顯示，。至於登陸確切地點及時間，仍因路徑大迴轉而不斷調整，不確定性較大，若本周有日本行程應密切注意颱風動態。氣溫部份，昨（24）日各地區最高氣溫約在36、37度，根據24日20時歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，最新模式模擬顯示，周三至周六（28日至31日）盛行西南風、天氣仍偏熱；清晨與「陸風」輻合、西半部偶有局部短暫陣雨，午後近山區局部雷陣雨發展，並擴展至部分平地，有局部性大雷雨發生的機率。中央氣象署今早 6時41分對「6縣市」發布高溫特報，，天氣高溫炎熱，民眾外出應注意水分補充、小心中暑。