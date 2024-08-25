真「女股神」？裴洛西僅花10天從股票期貨賺4.8億　海放議長年薪

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前美國眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi） 以精準投資眼光，被視為美國國會女股神，近日金融資訊平台 Unusual Whales 揭露，裴洛西在過去 10 天，光是從股票和期貨部位就賺近 1500 萬美元（約台幣4.8億）裴洛西和丈夫保羅裴洛西（Paul Pelosi）精準的投資眼光，讓兩人在市場上的交易吸引散戶和投資法人關注。根據財經科技媒體《wccftech》報導，裴洛西在今年7月初美國國慶假期前被公開一系列交易，6 月 24 日至 7 月 1 日期間買進1萬股輝達，並加碼 20 份在 2025 年 6 月 20 日到期的博通（Broadcom）看漲期權，期間執行價格為800 美元，同時減持2500股特斯拉股票及2000股 Visa 股票。裴洛西7月底又加碼1萬股輝達股票，並拋售5000股微軟股票，裴洛西還繼續持有 500 份輝達看漲期權（LEAPS），執行價格 12 美元。金融資訊平台 Unusual Whales 估算，裴洛西在過去 10 天從股票和期貨部位賺近 1500 萬美元，，大約是她擔任眾議院議長年薪（約 20 萬美元，約台幣640萬）的 75 倍。