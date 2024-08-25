Telegram創辦人兼執行長在法國被捕　法媒：平台內容缺乏審核人

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加密通訊軟體Telegram在全球擁有逾9億名用戶，今（25）日法媒爆出，Telegram創辦人兼首席執行長杜洛夫（Pavel Durov），24日晚間搭私人飛機從亞塞拜然飛抵巴黎-勒布爾熱機場後，被警察當場逮捕。根據路透援引法國電視一台（TF1）報導，39歲杜洛夫被捕時是乘坐私人飛機抵達機場，法國警方先前就已將他列為調查對象，成為法國當局逮捕的目標。法國電視一台以及國商業調頻電視台（BFM）均指出，法國警方調查的重點是 Telegram 缺乏站務管理審核人員，警方認為這種情況導致犯罪活動在該平台上肆無忌憚地進行。對於創辦人被捕，Telegram方面並沒有回應以及評論，法國內政部以及警方也未有具體回應。俄羅斯官媒塔斯社則引述俄國駐法大使館一名發言人稱，杜洛夫的團隊在接到逮捕消息後並未聯繫該大使館，而大使館已立即採取行動釐清杜洛夫的情況。值得注意的是，塔斯社在報導中直指法國執法部門認為杜羅夫涉嫌非法販毒、針對兒童的犯罪和詐欺。Telegram總部位於杜拜，對於俄國、烏克蘭和前蘇聯國家的影響力特別大，被視為是繼 Facebook、YouTube、WhatsApp、Instagram、TikTok和Wechat之後的主要社交媒體平台，預計在明年將達到10億用戶的水準。Telegram是由出生於俄羅斯的杜洛夫所創，他同時也是俄羅斯本土社群VK的創始人，2014 年，他因拒絕遵守俄羅斯政府要求其關閉VK社群媒體平台上的反對派群組，離開了俄羅斯，並出售了該平台，隨即創立了Telegram。在2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，Telegram已成為雙方有關戰爭和衝突政治的未過濾內容的主要來源，不僅是烏克蘭總統澤倫斯基及其官員的首選通訊方式，俄羅斯政府也用Telegram來傳播新聞，也是俄羅斯人可以獲得有關戰爭新聞的少數平台。