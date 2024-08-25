珊珊颱風「路徑橫掃日本」！鄭明典：雲系轉起來了　對台灣影響曝

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▲珊珊颱風未來採取大迴轉的路徑，專家預估，可能會橫掃日本大部分區域，帶來明顯風雨。（圖／中央氣象署）

▲未來一週雖然沒有明顯天氣系統影響，但對流發展旺盛，午後雷陣雨的情況還是會持續發生。（圖／中央氣象署）

「珊珊颱風」（Shanshan，香港命名，原意為女孩名）生成第3天，目前以中颱強度往日本前進，天氣風險公司分析師吳聖宇表示，，前中央氣象局局長鄭明典也透過今（26）日的衛星雲圖提醒，，提醒有旅日行程的民眾要特別小心了。鄭明典今早在臉書分享衛星雲圖說明，「看雲圖要先找到台灣的位置，這個很容易，然後看最顯眼的目標，，日本對珊珊颱風的預警用詞越來越重。」此外，鄭明典也補充「，台灣東側，弧形雲的再東側一些些，仔細看有很細的環形雲線，這是消散的熱帶性低氣壓留下的微弱低層環流。」吳聖宇解釋，珊珊颱風未來將採取大迴轉的路徑，，近期前往日本要注意颱風影響，由於珊珊颱風強度較強，預估會帶來明顯的風雨，很可能會造成航班、交通甚至旅遊安全上的問題。台灣天氣部分，吳聖宇提及，未來一週仍沒有明顯天氣系統影響，且，局部區域還是會有大雷雨的機會，尤其到山區、溪流邊活動要留意安全。溫度方面還是較為偏高，，雖然沒有特別極端高溫發生的條件，但仍要注意防曬、防中暑，白天最熱的一段時間應盡量避免戶外活動。吳聖宇也補充，下週末之後，南海到菲律賓以東逐漸有新的「季風低壓槽」建立趨勢，，是否直接影響台灣還有待觀察，但是因為擾動發生的位置有可能會離台灣較為接近，未來預報的變化值得持續留意。