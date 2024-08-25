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珊珊颱風「路徑橫掃日本」！鄭明典：雲系轉起來了　對台灣影響曝

記者張志浩／綜合報導

▲珊珊颱風將侵襲日本，其雲系不小、旋轉特徵明顯，在衛星雲圖上是相當顯眼的目標。（圖／鄭明典臉書）
▲珊珊颱風將侵襲日本，其雲系不小、旋轉特徵明顯，在衛星雲圖上是相當顯眼的目標。（圖／鄭明典臉書）
「珊珊颱風」（Shanshan香港命名，原意為女孩名）生成第3天，目前以中颱強度往日本前進，天氣風險公司分析師吳聖宇表示，未來一週內，珊珊颱風將會「橫掃日本大部分區域」，前中央氣象局局長鄭明典也透過今（26）日的衛星雲圖提醒，珊珊颱風雲系不小、旋轉特徵也很明顯，提醒有旅日行程的民眾要特別小心了。

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鄭明典今早在臉書分享衛星雲圖說明，「看雲圖要先找到台灣的位置，這個很容易，然後看最顯眼的目標，現在應該是『珊珊颱風』，它的雲系不小，旋轉特徵也很明顯，日本對珊珊颱風的預警用詞越來越重。」

此外，鄭明典也補充「台灣東側也有一團弧形的雲，這團雲不特別白，表示對流強度不高，很多是半透光的高雲，台灣東側，弧形雲的再東側一些些，仔細看有很細的環形雲線，這是消散的熱帶性低氣壓留下的微弱低層環流。」

▲珊珊颱風未來採取大迴轉的路徑，專家預估，可能會橫掃日本大部分區域，帶來明顯風雨。（圖／中央氣象署）
▲珊珊颱風未來採取大迴轉的路徑，專家預估，可能會橫掃日本大部分區域，帶來明顯風雨。（圖／中央氣象署）
吳聖宇解釋，珊珊颱風未來將採取大迴轉的路徑，先向西北接近九州近海後，再轉向東北陸續穿越四國、本州，最後可能通過北海道，將會橫掃日本大部分區域，近期前往日本要注意颱風影響，由於珊珊颱風強度較強，預估會帶來明顯的風雨，很可能會造成航班、交通甚至旅遊安全上的問題。

台灣天氣部分，吳聖宇提及，未來一週仍沒有明顯天氣系統影響，且珊珊颱風在台灣東方北上，太平洋高壓主體偏東，台灣附近高壓勢力較為弱勢因此每天的午後雷陣雨會持續發生，局部區域還是會有大雷雨的機會，尤其到山區、溪流邊活動要留意安全。

▲未來一週雖然沒有明顯天氣系統影響，但對流發展旺盛，午後雷陣雨的情況還是會持續發生。（圖／中央氣象署）
▲未來一週雖然沒有明顯天氣系統影響，但對流發展旺盛，午後雷陣雨的情況還是會持續發生。（圖／中央氣象署）
溫度方面還是較為偏高，各地高溫仍有攝氏33至35度左右，局部區域可能達攝氏36度或以上，雖然沒有特別極端高溫發生的條件，但仍要注意防曬、防中暑，白天最熱的一段時間應盡量避免戶外活動。

吳聖宇也補充，下週末之後，南海到菲律賓以東逐漸有新的「季風低壓槽」建立趨勢，9月上旬在南海、台灣東南方海面一帶有機會出現新的熱帶擾動或颱風醞釀，是否直接影響台灣還有待觀察，但是因為擾動發生的位置有可能會離台灣較為接近，未來預報的變化值得持續留意。

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