台灣龜山國小相隔15年重返威廉波特冠軍戰！賴承希：有你們才有我

2024美國威廉波特少棒賽，來自台灣的桃園龜山國小，今（25）日凌晨以4:1擊敗委內瑞拉，拿下國際組冠軍，先發投手賴承希一夫當關，主投5.1局狂飆12三振僅失1分，但他在少棒階段的最後一場比賽也已經完成，賴承希賽後很謙虛，他很感謝隊友、教練、家人支持，並說：「沒有你們就沒有我」，展現出超齡的成熟。龜山國小將於26日深夜3:00出戰佛羅里達少棒隊，爭取世界大賽冠軍，中華隊上次奪冠，已經是1996年，上次打冠軍賽為2009年。
賴承希狂飆12次三振 中華隊英雄
賴承希在這次比賽中多次扮演中華隊主戰投手角色，由於威廉波特也有嚴格的投球限制，龜山國小總教練李政達、教練干易哲的調度就是關鍵。
李政達調度運籌帷幄，賴承希先是在首戰對強敵加拿大就展現壓制力，4.2局無失分，狂飆10次三振，第二場對戰澳洲賴承希沒有先發上場投球。
不過第三場遇到古巴隊，賴承希中繼1.2局狂飆4次三振，只有被打1支安打，由於他不是先發投手，用球數也得宜控制。
賴承希在第三場對戰日本，先發2.1局無失分，僅被打1支安打，2保送，共送出5次三振，也讓中華隊有了國際組冠軍賽資格。
他在這場比賽面對委內瑞拉，賴承希的速球跟滑球讓對手無法掌握，最後繳出5.1局12次三振的超級紀錄，總計他在這次賽事擔任投手任務告一段落，共狂飆31次三振，表現十分優異。
他賽後說：「很開心，謝謝教練、謝謝家人，謝謝支持我們的球迷，謝謝你們。」他也害羞說：「也謝謝隊友，這麼相信我，有你們的支持，才有現在的我」。
賴承希雖然在決賽無法再上場投球，但他依舊可以打擊、跑壘，爲球隊貢獻一己之力。
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賴承希在這次比賽中多次扮演中華隊主戰投手角色，由於威廉波特也有嚴格的投球限制，龜山國小總教練李政達、教練干易哲的調度就是關鍵。
李政達調度運籌帷幄，賴承希先是在首戰對強敵加拿大就展現壓制力，4.2局無失分，狂飆10次三振，第二場對戰澳洲賴承希沒有先發上場投球。
不過第三場遇到古巴隊，賴承希中繼1.2局狂飆4次三振，只有被打1支安打，由於他不是先發投手，用球數也得宜控制。
賴承希在第三場對戰日本，先發2.1局無失分，僅被打1支安打，2保送，共送出5次三振，也讓中華隊有了國際組冠軍賽資格。
他在這場比賽面對委內瑞拉，賴承希的速球跟滑球讓對手無法掌握，最後繳出5.1局12次三振的超級紀錄，總計他在這次賽事擔任投手任務告一段落，共狂飆31次三振，表現十分優異。
他賽後說：「很開心，謝謝教練、謝謝家人，謝謝支持我們的球迷，謝謝你們。」他也害羞說：「也謝謝隊友，這麼相信我，有你們的支持，才有現在的我」。
賴承希雖然在決賽無法再上場投球，但他依舊可以打擊、跑壘，爲球隊貢獻一己之力。