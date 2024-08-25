台灣龜山國小相隔15年重返威廉波特冠軍戰！賴承希：有你們才有我

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2024美國威廉波特少棒賽，來自台灣的桃園龜山國小，今（25）日凌晨以4:1擊敗委內瑞拉，拿下國際組冠軍，賴承希在這次比賽中多次扮演中華隊主戰投手角色，由於威廉波特也有嚴格的投球限制，龜山國小總教練李政達、教練干易哲的調度就是關鍵。李政達調度運籌帷幄，賴承希先是在首戰對強敵加拿大就展現壓制力，4.2局無失分，狂飆10次三振，第二場對戰澳洲賴承希沒有先發上場投球。賴承希在第三場對戰日本，先發2.1局無失分，僅被打1支安打，2保送，共送出5次三振，也讓中華隊有了國際組冠軍賽資格。他賽後說：「很開心，謝謝教練、謝謝家人，謝謝支持我們的球迷，謝謝你們。」他也害羞說：「也謝謝隊友，這麼相信我，有你們的支持，才有現在的我」。賴承希雖然在決賽無法再上場投球，但他依舊可以打擊、跑壘，爲球隊貢獻一己之力。