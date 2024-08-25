連戰夫婦60周年鑽石婚宴圓滿落幕！家族全家福照曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲連戰與連方瑀舉行鑽石婚，藍營大咖都到場，台中市長盧秀燕也出席。（圖／連戰辦公室提供）

▲前副總統蕭萬長也到場獻上祝福。（圖／連戰辦公室提供）

▲台中市前市長胡志強也到場共襄盛舉。（圖／連戰辦公室提供）

▲連戰妻子連方瑀致詞時說，「戰哥」就像一棵茁壯的大樹。（圖／連戰辦公室提供）

▲郭台銘致贈花籃給連戰夫妻 。（圖／連戰辦公室提供）

▲侯友宜致贈花籃給連戰夫妻 。（圖／連戰辦公室提供）

▲此次鑽石宴由連戰兒女連勝武、連詠心主持。（圖／連戰辦公室提供）

國民黨前主席連戰夫婦昨天晚間在台北市寒舍艾美酒店，舉辦結婚60周年的鑽石婚宴以及連戰90歲大壽晚宴，除了連戰一家人都到場外，現場共300人，有多位藍營大咖也都出席致賀，而連戰一家的全家福照也順勢曝光。連戰昨晚宴會是藍營大咖罕見齊聚的場合，包含前副總統蕭萬長、台中市前市長胡志強、立法院前院長王金平、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、洪秀柱、監察院前院長錢復、考試院前院長關中等人都到場共襄盛舉。其中，前總統馬英九則因身體微恙缺席，國民黨主席朱立倫因人在美國，特地送上花籃致意，新北市長侯友宜雖未受邀，仍送上花籃祝福連戰夫婦「鑽石週年誌慶」，鴻海創辦人郭台銘雖然人未到場，但也送花籃祝賀。連戰妻子連方瑀致詞時說，「在這悠悠60年的歲月之中，我們也從兩口之家，發展成了一個20人的家庭。60年來，戰哥就像一棵茁壯的大樹，日以繼夜，為我們全家遮風擋雨」，更直呼「你是我一生的摯愛和夥伴，因為有你，我今生無悔，如果有來生，我希望下輩子仍成為你的牽手。但問題是：不知道你是否願意」。而昨晚菜單也曝光，開胃菜的部分有麻辣涼拌豬肚絲、避風塘腩排、蝦乾辣味炒芥蘭、沙薑黃皮雞、寶貝先知鴨、生抽蝦皇，接著則是30年老菜脯花膠燉竹絲雞盅、薑蔥老酒山奈焗活龍蝦、吉品乾鮑伴日本關東刺參、香煎日本A4和牛肋眼牛排、羊肚菌日本百合鮮蘆筍，最後則是20年老陳皮燉雪梨官燕。