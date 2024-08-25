重視勞逸平衡！年輕人最愛企業這些指標　年假天數、週休3日上榜

時下年輕人重視勞逸平衡（Work-Life Balance），因而改變應徵工作的標準，一名網友提問，如果可做WLB但較低薪的工作，願意多少錢來換？接著自答「我覺得50萬元內都行」，但也有不少人開出百萬元的行情。1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，各行各業頻傳缺工，企業招募新血不妨留意貼近需求的福利，調查顯示除了薪資，能讓員工心動的福利包括年假天數優於《勞動基準法》、週休三日，還有購屋或租屋補助。
一名網友在Dcard發文表示，很多人都靠著需要加班輪班On Call的工作獲得高薪，使很多人即便覺得沒有生活品質但仍願意咬牙繼續從事，「如果今天可以做WLB相對低薪的工作，願意用多少錢換呢？」他也自答，兩種類型的職務都有做過，「我覺得50萬元內都行。」
貼文一出引起其他網友熱議，指出「每天準時下班，年薪剩下120萬元」、「外商公司蠻多年薪250萬元到300萬元，工時1天不到4小時，剩下就是開會裝忙，4點接送小孩」、「WLB的情況，基本前提年薪至少百萬元，我需要兩倍的年薪漲幅才會願意犧牲下班時間輪班On Call」、
另外也有網友指出「只希望有個年薪90萬元的工作，WLB離我太遠」、「資訊業年薪100萬元上下而已，跟半導體業比完全比不上，但是準時上下班，我覺得這樣的生活很愜意」、「薪水夠用就不會想去輪班，每個人夠用的標準不一樣」。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，每個人對於勞逸平衡的標準大不相同，但若企業想要招募新血，可在員工福利的規劃上更貼近員工需求，調查顯示在薪資之外，年輕人更願意追求休閒的時間，其中最讓新鮮人心動的福利，60.4%年假天數優於勞基法，其次56.2% 則是近期討論度高的週休三日，還有47.9%購屋、租屋補助，另外39.5%能夠減少通勤、自主安排進度的彈性在家工作，以上都讓新鮮人充滿嚮往。
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貼文一出引起其他網友熱議，指出「每天準時下班，年薪剩下120萬元」、「外商公司蠻多年薪250萬元到300萬元，工時1天不到4小時，剩下就是開會裝忙，4點接送小孩」、「WLB的情況，基本前提年薪至少百萬元，我需要兩倍的年薪漲幅才會願意犧牲下班時間輪班On Call」、
另外也有網友指出「只希望有個年薪90萬元的工作，WLB離我太遠」、「資訊業年薪100萬元上下而已，跟半導體業比完全比不上，但是準時上下班，我覺得這樣的生活很愜意」、「薪水夠用就不會想去輪班，每個人夠用的標準不一樣」。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，每個人對於勞逸平衡的標準大不相同，但若企業想要招募新血，可在員工福利的規劃上更貼近員工需求，調查顯示在薪資之外，年輕人更願意追求休閒的時間，其中最讓新鮮人心動的福利，60.4%年假天數優於勞基法，其次56.2% 則是近期討論度高的週休三日，還有47.9%購屋、租屋補助，另外39.5%能夠減少通勤、自主安排進度的彈性在家工作，以上都讓新鮮人充滿嚮往。