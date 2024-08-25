台股震盪「週線翻黑」　聯準會降息態度、輝達財報牽動情勢

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美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）已在全球央行年會表示，已是時候調整政策，雖未明顯指出降息時間與幅度，美股仍受激勵齊揚，而在此前週五（23日）台股微幅上漲9.22點，漲幅0.04%，指數收在22158.05點，本週週線翻黑，全週回檔191.28點，跌幅-0.86%，平均日均量3277.43億元。三大法人方面，本週外資與自營商站在賣方，外資上週轉買之後，本週再度減碼台股，單週賣超金額123.8億元，自營商賣超金額擴大至370.7億元，連續13週調節，投信法人則將連續加碼週數推進至第12週，本週買超台股110.33億元，三大法人合計賣超384.17億元。PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，下週台股重點主要在本週末的美國聯準會主席鮑爾對9月降息預期的談話，以及28日登場的AI龍頭輝達財報，因此本週台股轉趨保守，加上成交量能不足，不利於突破上方套牢區，原本收復季線又得而復失，整體來看，台股8月低點累積反彈超過2300點，短線面臨技術指標修正，因此難免震盪。柯鴻旼認為，股市對於輝達之前晶片延遲出貨利空多已消化，而且延遲出貨並非不出貨，目前市場預期晶片量能明顯上升須等到明年上半年，因此只要下週輝達繳出亮眼財報，並對GB200有更明確的敘述或對AI題材其他的應用出現，反映AI成長趨勢不變，將能重拾市場信心，化解市場對於AI的疑慮，對整體台股AI供應鏈與投資氛圍帶來正向挹注。另外，柯鴻旼強調，根據麥肯錫報告，生成式AI潛在可以協助各種產業額外產生2.6兆至4.4兆美金產值，現在的趨勢也才進入初階的AI Server佈建階段，回顧過往3G轉4G、4G轉到5G的發展，都是基礎建設先行再擴展至終端產品如PC、手機等，眼見目前階段開始見到AI大廠陸續進入跟導入，這波AI的發展可望複製過去經驗，帶動AI相關供應鏈維持高速成長。至於美國部份經濟數據不佳，柯鴻旼說明，雖然最新公布的製造業採購經理人指數（PMI）不及預期，萎縮速度來到年迄今最快，但服務業PMI連續2個月走高，顯示服務業活動穩步擴張，反映美國經濟的最大組成部分基本狀況仍佳，研判軟著陸機會仍大，經濟數據的好壞，將為近期影響股市波動的因素。另一方面，鮑爾在全球央行年會表示，新冠疫情爆發已過4年，與此有關的經濟扭曲正在消退、通膨顯著下降，也是時候調整政策，雖未明示降息確切時間點與幅度，但仍激勵美股主要指數當天收盤皆漲，但有外媒引述專家分析，多數的長期投資人可能不需做出太大的改變。