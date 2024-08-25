Sinner禁藥事件爆公平性爭議！美國名將「比中指」的畫面又被挖出

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義大利世界球王Jannik Sinner此前被驗出藥檢呈陽性，但後續他沒有被禁賽，仍然可以參加美網，引發「雙標」質疑，許多有類似經歷的選手被認為沒有受到相同的對待。近期也有人挖出Sinner在辛辛那堤大師賽奪冠後，美國選手Frances Tiafoe在頒獎台上「比中指」的畫面，陰謀論甚囂塵上。Sinner此前被爆出在3個月內2度未通過藥檢的消息，有關單位驗出其體內有同化類固醇檢反應，不過他最終很快就被恢復比賽資格，因此引起一些質疑。外界認為一些和他同樣被藥檢查出有問題的選手，都還在走漫長的程序，為何只有Sinner一人如此之快就可以參賽，其中是否有「雙標」的疑慮？對此ATP的球員回應普遍比較冷淡，而且主要是針對公平性的機制表達意見，沒有對Sinner及其團隊做過多批評。塞爾維亞名將Novak Djokovic認為目前的體系確實缺乏一致性和標準化，「大家都在懷疑自己是否有受到公平的對待。很多球員——我就不一一點名——都有類似經歷，甚至是相同的情況，卻受到不同的待遇。」Djokovic直言這就是PTPA（職業網球員工會）有必要成立的原因，確保所有人在類似事件中都能受到公正的處理。Sinner稍早已經開除了自己的體能教練Umberto Ferrara和物理治療師Giacomo Naldi，緊急做出切割，他在受訪時仍然堅持自己是「誤用」，透露被藥檢呈陽性是因為Ferrara使用的一種噴霧劑成分，他和團隊很快就找到這個源頭、以及它如何進入到自己體內。Sinner聲稱：「我們直接和有關單位解釋、詳細說明了發生的一切，這就是我有機會繼續打球的原因。 」但是相關疑慮沒有因此而完全得到解釋，既然Ferrara和Sinner團隊這麼快就找到源頭，說明他們對於這些成分非常了解，既然如此怎麼會誤用？這也是很多人在記者會後，仍然對他的清白將信將疑的原因。體內興奮劑超標的量為「0.000000001」，這樣的劑量不足以影響他在場上的運動表現，但也不能排除他透過某些方式快速排出的情況。目前關於他是否有意使用禁藥，外界仍有如霧裡看花。美國選手Frances Tiafoe曾在辛辛那提大師賽男單決賽上和Sinner交手過，他也是事情發生前最後一位和後者比賽的球員。有趣的是，在以直落二輸給Sinner後，Tiafoe在頒獎牌上「比中指」，這樣不恰當的舉動，讓他當時成為眾矢之的。然而在事情發生後，一些人開始認為事有蹊俏，或許Tiafoe知道了些什麼？一些陰謀論開始浮出。但Tiafoe本人在參加美網記者會時對此間接做出否認，並且直言自己對此事沒有太多關注。「我這周超忙，事情很多。我知道很多人對此事進行討論。」Tiafoe如此說道，「他（Sinner）是個了不起的球員，管理機構也做出了決定，他被允許比賽，我想說的就這些，我希望他在美網一切順利。」