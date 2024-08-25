調查局官員教唆證人作偽證！栽贓張麗善賄選　藍酸：向執政黨表忠

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張嘉郡則指出，台灣是民主國家，選舉為實現民主的手段，司法是維護正義的最後一道防線，如果連司法都在為政治服務，淪為政治打壓異己的工具，人民又能如何自保？民主得來不易，台灣也走在人民作主、民主深化的道路上，希望未來不要再發生相關事件，期許新政府徹底掃蕩這些「司法敗類」，將所有人揪出來、趕出去，還給司法一個獨立、超然、公正的環境。



雲林縣調查站前調查察官陳文維被控偵辦雲林縣議員蔡咏鍀案時，教唆證人作偽證，栽贓雲林縣長張麗善涉及送茶葉買票。對此，國民黨立委李彥秀質疑，調查官看政治顏色辦案、積極向執政黨表忠的冰山一角；張麗善姪女、國民黨立委張嘉郡則喊話，期許新政府徹底掃蕩這些「司法敗類」。陳文維被控2022年九合一選舉期間，因偵辦雲林縣議員蔡咏鍀賄選案，得知北港鎮長候選人蕭美文也涉賄遭調查，調查過程中，陳文維為使蔡咏鍀案順利偵辦，竟教唆證人作偽證，栽贓雲林縣長張麗善涉及送茶葉給選民買票，但陳文維沒料到，教唆過程全程遭錄音，調查局不久後接獲檢舉，並於調查後依教唆偽證與洩密罪移送檢方偵辦。對此，李彥秀指出，檢調體系的腐化，是人民對於司法信任度持續探底的原因之一。本來應該要作為打擊犯罪的調查局調查官，卻成為教唆偽證的犯罪者，讓檢調系統公信力更加殘破。李彥秀表示，陳文維甚至意圖透過啟動司法偵查讓張麗善陷入買票疑雲，不但是調查官為了自己陞遷、考績的惡劣作為，更讓人質疑，這樣的手法可能是檢調體系，看政治顏色辦案、積極向執政黨表忠的冰山一角。