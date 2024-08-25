台股量縮量漲週線翻黑　法人：市場觀望氣氛濃厚尚待明朗情勢

我是廣告 請繼續往下閱讀

台股週五（23日）早盤一度下挫逾 200 點，但在權值股跌幅收斂，高價股帶動之下，尾盤由黑翻紅，終場小漲 9.22 點，收在22158.05點，成交金額回升至3096.63億元，週線翻黑。安聯投信台股團隊表示，目前市場觀望氣氛仍將濃厚，行情仍須等待方向明朗。針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，觀察大盤自指數19500點到20000點支撐點回彈以來的量縮、面臨季線整理等現象，可解讀成目前階段的盤勢大致處於基本面進入等待期，以及技術面成為投資人短期進出的依據，因此若當權值股進入整理之際，籌碼集中的中小型股表現相對亮眼。安聯投信台股團隊表示，就盤面上若以族群性來看，AI、先進製程等題材，以及第二季財報表現優於預期的標的相對受投資人偏愛，回看過去一週，類股表現分歧、族群性並不明顯，其中表現較佳的類股是以傳產、生技或等碼較集中的中小型表現較佳，營建股則因政策面影響而受壓抑。基本面來看，安聯投信台股團隊表示，接下來包括Nvidia GB200的出貨動能、iPhone 16發表後的銷售好壞等，皆是決定第四季電子股表現重要因素，其中前者將在9月份進入量產前的最後階段，年底前正式出貨的規劃不變，後者看重產品搭配AI功能能否激發民眾再次購買熱情，目前正向看待兩項因素。展望後市，安聯投信台股團隊表示，長線要素並無太大變化，仍可維持正向的看法，最重要的還是景氣回溫速度與AI伺服器出貨狀況，不過美國聯準會（Fed）若降息後的國際資金流向是否再次變化，以及美元走勢變化可能對於第三季財報預期影響程度，則要留心的變數，目前大盤符合技術面修正的走勢預期，整理格局持續當中，策略面建議不燥進、可以定期定額或不定額伺機逢低累積部位。至於在技術面與資金面哪些指標或訊號值得關注？安聯投信台股團隊表示，國際美元由強轉弱，熱錢流向漂忽，中東與烏俄的地緣政治亦是未解的風險，台股反彈至今，量縮價漲，在未補量之前，市場觀望氣氛仍將濃厚，行情仍須更進一步等待方向明朗。