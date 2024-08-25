珊珊颱風「登陸時間」曝！午後雷雨連下10天　未來天氣2重點整理

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▲珊珊颱風將大迴轉，從日本高知縣登陸機率最大，不過可能登陸範圍極廣，從濱松市到宮崎市的整個區域都有可能。（圖／賈新興YouTube）

▲珊珊颱風突破高層槽，分離成一個高層環流完整的高層冷心低壓，此種天氣現象相當特殊。（圖／鄭明典臉書）

氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，未來10天的天氣大致有2重點，台灣受對流影響，午後降雨明顯，第10號颱風「珊珊」（Shanshan，香港命名，原意為女孩名）預計在周二晚上至週四（8/27至8/29）對日本帶來較劇烈影響。由於台灣處於相對低壓區中，水氣略增，，賈新興指出，週一（8/26）午後，苗栗以南及宜花東有局部短暫陣雨，週二（8/27）午後，竹苗以南山區及宜花東山區有零星短暫陣雨。週三（8/28）午後，竹苗以北山區、南投及花東山區有零星短暫雨。賈新興說明，珊珊颱風有朝日本四國登陸的趨勢，颱風路徑預計在週一深夜至週二上午出現迴轉，迴轉的角度將決定登陸位置，以目前預估路徑來看，，不過可能登陸範圍極廣，從濱松市到宮崎市的整個區域都有可能，因此，是旅日民眾要特別關注的重點。針對珊珊颱風，前中央氣象局局長鄭明典也分享一個特殊現象，從等高線分布來看，珊珊颱風是熱帶氣旋，性質是「暖心低壓」，它的西側有高層「冷心低壓」，暖心的珊珊颱風，氣旋環流越往下越強，旁邊的冷心低壓，高層環流清楚，但是低層幾乎不見相對應的氣旋式環流。此外，暖心低壓近中心上升氣流旺盛，對流很強，冷心低壓近中心常是晴空，有微弱的下沉氣流，「這個冷心低壓其實是右側高層槽的一部分，中心被珊珊颱風帶來的暖區突破，分離成一個高層環流完整的高層冷心低壓」，進而