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U15世界盃青少棒！中華隊4:0擊敗哥倫比亞　將跟尼加拉瓜爭取季軍

記者吳政紘/綜合報導

▲2024第六屆U15世界盃青少棒錦標賽今（23）日進行超級循環賽賽程，結果中華隊以四比零擊敗哥倫比亞將跟尼加拉瓜爭銅。（圖／WBSC推特）
▲2024第六屆U15世界盃青少棒錦標賽今（23）日進行超級循環賽賽程，結果中華隊以四比零擊敗哥倫比亞將跟尼加拉瓜爭銅。（圖／WBSC推特）
中華隊爭季軍！U15世界盃青少棒賽事今（25）日進行超級循環賽最後一戰，中華隊與地主哥倫比亞隊交手，終場中華隊以4:0獲勝，將與尼加拉瓜爭奪季軍。中華隊王牌投手劉任右主投6.2局，僅被敲2支安打，奪10次三振，無失分，拿下勝投。

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中華隊投手戰力夠兇猛　劉任右壓制成功

劉任右首局投出兩保送讓對方攻佔得點圈，隨後連飆2K化解危機。1局下許育傑選到保送，蘇子進掃安打，隨後黃世堯擊出滾地球，對方失誤導致攻佔滿壘，馬佑嘉適時安打先馳得點。

中華隊蘇子進3局下掃出三壘安打，羅師騁補上安打再打下分數。5局下蘇子進選到保送，羅師騁、黃世堯連續短打推進，馬佑嘉再度強攻二壘安打追加2分。

中華隊最終以4:0獲勝，接下來將在季軍戰迎戰尼加拉瓜，若無意外，很有機會拿下第三名。

中華隊複賽超級循環賽取得3勝2敗排名第三，將與排名第四的尼加拉瓜爭奪季軍。自2012年U15世界盃改分齡制後，中華隊已拿過3屆季軍，本屆有望再奪季軍。日本與波多黎各將爭冠。

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