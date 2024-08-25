U15世界盃青少棒！中華隊4:0擊敗哥倫比亞　將跟尼加拉瓜爭取季軍

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中華隊爭季軍！U15世界盃青少棒賽事今（25）日進行超級循環賽最後一戰，中華隊與地主哥倫比亞隊交手，劉任右首局投出兩保送讓對方攻佔得點圈，隨後連飆2K化解危機。1局下許育傑選到保送，蘇子進掃安打，隨後黃世堯擊出滾地球，對方失誤導致攻佔滿壘，馬佑嘉適時安打先馳得點。中華隊蘇子進3局下掃出三壘安打，羅師騁補上安打再打下分數。5局下蘇子進選到保送，羅師騁、黃世堯連續短打推進，馬佑嘉再度強攻二壘安打追加2分。中華隊最終以4:0獲勝，接下來將在季軍戰迎戰尼加拉瓜，若無意外，很有機會拿下第三名。中華隊複賽超級循環賽取得3勝2敗排名第三，將與排名第四的尼加拉瓜爭奪季軍。自2012年U15世界盃改分齡制後，中華隊已拿過3屆季軍，本屆有望再奪季軍。日本與波多黎各將爭冠。