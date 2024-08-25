蔡依珊罕見同框連勝文！合照1舉動破婚變疑雲　乖巧牽婆婆連方瑀

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▲前副總統連戰夫婦舉辦結婚60週年的鑽石婚宴，媳婦蔡依珊（左5）拍照時緊牽婆婆連方瑀（左6）的手。（圖／連戰辦公室提供）

▲女星謝玲玲（右上）是連方瑀（左下）的好閨密，今日慶祝活動也有到場祝福。（圖／謝玲玲IG）

▲蔡依珊（左1）和連勝文（右1）夫婦和謝玲玲（右2）及謝玲玲的二姊（左2）同框合照。（圖／謝玲玲IG）

高齡90歲的前副總統連戰今（25）日在飯店和妻子連方瑀共慶60週年「鑽石婚」，現場除了藍營大咖雲集，連戰的子女、孫子們也都紛紛到場，久未在鏡頭前露面的連戰媳婦蔡依珊也罕見和老公連勝文公開同框；夫妻倆拍照時中間雖隔著人，但依舊洋溢幸福笑容，打破兩人婚姻不和的謠言。連戰和妻子連方瑀結婚多年，育有二子二女，分別是長子連勝文，次子連勝武，長女連惠心，次女連詠心。在這次60週年結婚慶祝活動現場，連家眾人也紛紛到場歡慶，連勝文、蔡依珊同樣帶著兩個兒子出席，全家齊聚也讓連家二老十分開心。照片中，只見45歲的蔡依珊氣質依舊，身為台灣頭號名媛，保養得相當不錯。身穿藍灰色外套、搭配白色蕾絲洋裝的蔡依珊，拍大合照時也緊牽著婆婆連方瑀的手，身為豪門媳婦盡孝一點也不馬虎。而過去曾飾演瓊瑤國片《婉君表妹》的女星謝玲玲也出席這場盛大活動，身為連方瑀閨密的她，一連在IG限時動態中曬出多張和連家眾人的合照。其中除了連戰夫婦外還包含蔡依珊和連勝文，兩人罕見同框引起注意。觀看蔡依珊臉書、IG，身為豪門媳婦的她，作風比起其他名媛相對低調，PO出來的照片幾乎都沒有連勝文的身影，近年也鮮少和連勝文出席活動放閃，因此她曾屢次被傳和連勝文感情不和。但這次夫妻倆出席連家活動，同框拍照臉上都洋溢幸福笑容，連勝文的領帶和蔡依珊外套也是同色系，兩人再次用行動打破夫妻不和謠言。