蔡阿嘎向兒吐開除蘿拉原因！蔡波能「1句話」超暖　粉絲：被療癒

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▲蔡阿嘎與2兒解釋蘿拉離開工作室的原因，蔡波能（右圖）反過來安慰：「我們可以再賺就好了啊！」二伯欣慰表示：「被蔡波能療癒到了！」（圖／蔡阿嘎IG）

▲接著2兒也逗趣表示「可以跟阿公阿嬤拿」，令蔡阿嘎與二伯哭笑不得。（圖／蔡阿嘎IG）

▲蔡阿嘎（右）近期上傳一段影片，內容指出已針對在網路上對蔡桃貴、蔡波能有「不實指控或隱射留言」的酸民們一一提告了。（圖／蔡阿嘎YT頻道）

百萬YouTuber蔡阿嘎日前控訴前員工蘿拉利用「AB合約」詐取公司、廠商千萬財產，風波至今還是話題不斷。今（25）日蔡阿嘎上傳一段短片，內容為他和老婆二伯向蔡桃貴、蔡波能解釋前員工離開工作室的原因，沒想到蔡波能卻給出暖心回應，讓蔡阿嘎意外直呼：「好療癒！」蔡阿嘎向2個兒子解釋前員工蘿拉離開的原因，蔡桃貴聽完後不斷地確認狀況：「她把妳和爸爸的錢拿走了？拿走我們的錢？拿走我們的零用錢嗎？」而蔡波能也同樣童言童語地表示：「打開來發現裡面沒有錢？她把一整個存錢筒拿走囉？」接著蔡阿嘎回答「對」後，蔡波能說道：「我們可以再賺就好了啊！」突然其來的暖心安慰讓蔡阿嘎瞬間被療癒到，二伯也露出欣慰笑容。不過話鋒一轉，蔡桃貴純真地接話：「不然可以再跟阿公拿」，蔡波能也在一旁附和：「再跟阿嬤拿！」蔡阿嘎在貼文下方留言：「原本在跟桃貴波能解釋前員工為什麼離開工作室？結果突然被療癒到，然後猝不及防再一個反轉、給你一個Punch！」粉絲也紛紛表示：「蔡波真的是天使療癒寶寶」、「阿波好暖！雖然後面大歪哈哈」、「阿波真的很善良，好正能量」。此外，去年11月其他YouTuber因持有大麻被逮，不過蔡阿嘎一家與事件完全無關，卻有不少酸民開始流傳年僅6歲「蔡桃貴」與4歲「蔡波能」的呼麻迷因圖，甚至是留言指稱2童吸毒等。近期蔡阿嘎上傳一段影片，以「我們正式提告了，反擊網友不實指控」為標題嚴肅表示：「2023年11月，針對在網路上對蔡桃貴、蔡波能有『不實指控或隱射留言』的網友們，我們一一提告了！」