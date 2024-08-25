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綠放話「考委人事案未過將影響國考」 李彥秀打臉：完全不影響
記者林怡昕／台北報導
考試院考試委員人事案仍舊卡關，綠營直指，人事案未如期通過導致國家考試無法如期舉行，將重創考生權益。對此，國民黨立委李彥秀今（25）日直指，今年所有的國家考試都可以順利進行，完全不會影響考生的權益，喊話綠營別在媒體放話，利用網軍側翼名嘴，恐嚇威脅在野黨，情緒勒索考生。
李彥秀指出民進黨不斷放話「考試委員人事案未如期通過，會導致國家考試無法如期舉行，將重創考生權益」。這根本就是用假訊息放話恐嚇台灣人民，情緒勒索立法委員，更是拿考生的權益作為政治鬥爭的工具，
李彥秀提及，今年到年底的國家考試，所有試務準備工作都已完全準備就緒，最後一場12月地方和離島特考，考選部也早在近1個月前就將典試委員報院會通過，繼續進行後續的試務準備工作。
李彥秀接著說，今年所有的國家考試都可以順利進行，完全不會影響考生的權益，也與新任考試委員人事案一點關係都沒有。民進黨別為了政治鬥爭，再用假訊息製造假新聞，影響考生報考與準備考試的情緒。
李彥秀表示，「用人時，提好提滿，鬥爭時，鬥髒鬥臭，」試問，民進黨真正在乎國家典章制度？真的在乎考生權益？民進黨最大的問題就是把立法院當「橡皮圖章」、「立法局」。民進黨如要召開臨時會審查考試委員人事案，就請民進黨立法院黨團依法連署提出，立院自然會依規定處理，別在媒體放話，利用網軍側翼名嘴，恐嚇威脅在野黨，情緒勒索考生。