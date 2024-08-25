影／亞馬爾轟無解「世界波」！對方主帥：他像梅西一樣西無法阻止

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每當我們又一次聽到他的名字，亞馬爾（Lamine Yamal）的故事都變得更加傳奇！這位17歲的小將在今（25）日在西班牙甲級足球聯賽第2輪比賽中，打進一記讓人難以置信的「世界波」，幫助巴塞隆納終場以2：1擊敗畢爾包競技。賽後畢爾包主帥Ernesto Valverde讚嘆亞馬爾的驚人表現，直言：「亞馬爾有點像梅西（Lionel Messi），他們做的事情你根本無法阻止。」在今天凌晨進行的西甲賽事中，亞馬爾在開賽後不久，很快就有所表現，他在第24分鐘射進一記精彩的遠射，幫助巴薩1：0領先。之後在第75分鐘，波蘭神鋒Robert Lewandowski也利用對方失誤，輕鬆進球，拿到巴薩本場的第2分，兩人攜手幫助球隊以2：1取勝。賽後Valverde在點評這場比賽時表示，巴塞隆納的球員很年輕，但也很有天賦。另外，雖然是作為對手，但Valverde也不吝於給予亞馬爾稱讚：「我們沒辦法預測亞馬爾會在哪出現，他有點像梅西，他們做的事情你根本無法阻止。」17歲的亞馬爾可說是天之嬌子，不僅實力出眾，機運也推他一把，在職業生涯初期已經拿下西甲冠軍和歐國盃冠軍，成就已超越許多足球員。他被視為是巴薩在梅西離開後的救世主，兩人都一樣出自巴薩青年訓訓營「拉瑪西亞」（La Masia），而且小時候也曾有一段緣分。當年在亞馬爾還是襁褓中的嬰兒時，他們一家抽中了和梅西合照的機會，梅西協助聯合國兒童基金會和巴塞隆納媒體《體育報》製作慈善月曆，在過程中為了拍攝畫面，梅西還親自幫他「洗澡」過，之後這一組照片曝光，也立刻引起熱議。