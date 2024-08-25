小嫻頻道停更4個多月！哽咽曝「她的離開」打擊過大：無法節哀

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▲小嫻因為個性機靈，反應充滿效果，過去是各大節目的常客。（圖／翻攝自小嫻臉書）

▲小嫻娓娓道來她這段時間的經歷，透露外婆已經過世。（圖／翻攝自小嫻youtube）

43歲女星小嫻因為個性機靈，反應充滿效果，過去是各大節目的常客，近年來她轉戰網路，自己經營youtube頻道，然而先前卻無預警停更影片，整個人消失，讓粉絲十分擔心，直到今（25）日才終於發布新影片，曝光自己這陣子的動向，原來是因為面臨至親過世遭受巨大打擊，不想將悲傷帶給外界，因為過於悲痛，她無法節哀。小嫻入籍恆春4年多，以榜首之姿考上屏東大學音樂系，她近來曬出一段影片，介紹自己在入學前做的各種準備，更娓娓道來她這段時間的經歷，透露外婆已經過世，講到激動處更忍不住哽咽，由於她從小就是外婆帶大的，兩人的感情深厚，因此外婆的離開讓她特別不捨，無心經營頻道，就這樣停更了105天。9月小嫻即將開學，開始在屏東大學音樂系念書，但她考上時，外界其實出現不少抨擊聲浪，還酸她：「妳都幾歲了？ 上大學好意思嗎？」對此，小嫻也正面回應：「為什麼要活成別人想要的樣子？抱歉，你心目中理想的我，不代表是我必須要成為的樣子。」她也在開學前就到學校去先找教授討教，十分認真上進。這段影片曝光後，不少粉絲紛紛為她加油打氣，「節哀順變～阿嬤一定會以有你這麼一個優秀的外孫女為榮的」、「小嫻好努力的帶給大家正面的能量情緒，但如果真的有什麼低潮也讓我們知道，哪怕能幫忙分擔一點點情緒也好」、「很有上進心～讚，期待以後小嫻的個人音樂會」、「小嫻，多跟朋友談談，多四處走走，一定會愈來愈好的。」