她動員100人搶劉德華門票！結局仍殘念　神人曬截圖：一次搶到3場

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▲劉德華演唱會今天開放搶票及登記購票，掀起粉絲討論。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）

▲有神人搶到劉德華3場的票，讓許多人很羨慕。（圖／threads）

62歲香港天王「華仔」劉德華睽違11年將來台開唱，今（25）日上午11點28分中國信託卡友可優先購買限量的實名制票券。許多歌迷摩拳擦掌準備搶購，還有人透露，在購票消息出來之後，就已經開始布局，出動100個人幫忙，只希望可以搶到2張門票，但結局依舊殘念，讓她相當崩潰。許多歌迷也有感，表示「放棄啦」、「我已經在等3點多登記抽票，期望自己是天選之人！」不過沒想到也有神人曬出截圖，透露一次搶到3場演唱會門票，差點就要全勤了。今日早上劉德華演唱會開放中信卡友優先購票，就有不少人在臉書、threads等平台分享搶票狀況，表示「剛剛點到好幾次，全部撲空，看來只能等抽選，期望能幫媽媽完成心願」、「中信卡友優先購，購了一個寂寞，準點進去然後就沒有然後了」、「兩支手機加上一台筆電～也是敵不過機器人截胡。」還有粉絲哀怨表示，「枉費幾個月來的布局！」即使動用100人來搶2張票，結果最後還是沒有搶到票，只能崩潰唱劉德華的〈來生緣〉，只能等之後的機會。不少人勸說，「機器人搶票，我們根本搶不贏」、「知道抽選的重要了吧」、「放棄啦，還有澳門香港可以搶」、「三點還有天選之人的機會。」不過threads上也有神人透露，早上搶到了3場劉德華演唱會的門票，從11月1日到3日都有票，還說「不可能劉德華也快要全勤了吧？」讓許多人看了超級羨慕，「好猛，時間一到我超卡，結果就沒票了」、「求祕技」、「到底怎麼做到的？」、「求求教學」，還有人在讓票社團透露，原本已經要放棄了，不過不停狂刷，最後經過13分鐘終於搶到了。