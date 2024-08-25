大雷雨警戒／國家警報響！大雷雨轟炸「2縣市」　暴雨根本颱風天

（更新時間16:40）今（25）日午後對流發展旺盛，各地山區烏雲密閉，天色昏暗宛如入夜一般，落雷不斷轟隆隆作響，閃電不停畫過天空，暴雨來得又急又快，許多週末出遊踏青的民眾躲避不及，甚至帶把小傘也擋不住劇烈雨勢被淋成落湯雞。中央氣象署稍早發布「大雷雨即時訊息」，提醒有局部大雨發生的機率，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
⚠️大雷雨警戒範圍
🟡16:29發布：新北市、宜蘭縣，持續時間至17:30
📍新北市：石碇區、坪林區、烏來區
📍宜蘭縣：礁溪鄉、員山鄉、大同鄉
🟡15:46發布：花蓮縣，持續時間至16:45
📍花蓮縣：光復鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、萬榮鄉、秀林鄉
🟡15:41發布：屏東縣，持續時間至16:45
📍屏東縣：潮州鎮、長治鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉
我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡16:29發布：新北市、宜蘭縣，持續時間至17:30
📍新北市：石碇區、坪林區、烏來區
📍宜蘭縣：礁溪鄉、員山鄉、大同鄉
🟡15:46發布：花蓮縣，持續時間至16:45
📍花蓮縣：光復鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、萬榮鄉、秀林鄉
🟡15:41發布：屏東縣，持續時間至16:45
📍屏東縣：潮州鎮、長治鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉