蘋果充電器「豆腐頭整顆泡水」還想用？網驚呼：別省這種錢會出事

充電頭如果泡水還能用嗎？Ptt 上有網友發文問，自己不慎讓整個充電器泡進水裡，想說過12小時以上試看看能不能使用，結果完全無法充電，想問網友已經泡水的充電器是不是沒救？網友看到此發文大驚：「不要省小錢花大錢 ，燒起來你就知道。」
大多數手機充電器都採用白色方塊狀設計，因為看起來很像一塊豆腐，所以又被稱之為「豆腐頭」，豆腐頭如果不慎泡水還能用嗎？有網友發文提問，自己USB接頭豆腐頭不小心泡進水裡，因為泡水所以不敢通電，事隔12小時想試看看能不能使用，但結果都沒有辦法讓手機或Airpods充電，於是發問「這個豆腐頭充電器是不是已經沒救，還是再放一陣子就會好了？」
此文一出，引發不少網友討論，有網友提醒「Type-c也沒多少錢，不要省小錢花大錢，燒起來就知道」、「這樣還敢用，勇者」，甚至認為，放防潮箱保險都要一天以上才能保證電器比較乾燥，認為「充電的東西真的不要開玩笑，丟了吧」，還有人提到，可能水分已經損害的電路板，即使放防潮，但水分無法即時從內部排出仍會積在內部。
蘋果官方提醒，如果在連接器中偵測到進水將不會為 iPhone 充電，如果在連接器受潮時為 iPhone 充電，連接器的針腳或連接線可能會受到侵蝕，並導致永久損壞或停止運作，進而造成 iPhone 或配件的連線問題。
充電器等配件如果潮濕了，根據蘋果官方的使用指南，如果 iPhone 或 配件潮濕請拔下連接線，iPhone 和連接線完全乾透之前，請勿再次插入連接線。將 iPhone 放在通風的乾燥區域。至少 30 分鐘之後，再試著連接線充電或連接配件。如果再次看到提示，表示連接器內或連接線的針腳仍有液體。請將 iPhone 放在通風的乾燥區域，最長可能需要一天的時間，最多可能需要 24 小時才能完全乾燥。如果手機已乾透，但仍無法充電，可能表示該連接線或配件可能損壞。
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此文一出，引發不少網友討論，有網友提醒「Type-c也沒多少錢，不要省小錢花大錢，燒起來就知道」、「這樣還敢用，勇者」，甚至認為，放防潮箱保險都要一天以上才能保證電器比較乾燥，認為「充電的東西真的不要開玩笑，丟了吧」，還有人提到，可能水分已經損害的電路板，即使放防潮，但水分無法即時從內部排出仍會積在內部。
蘋果官方提醒，如果在連接器中偵測到進水將不會為 iPhone 充電，如果在連接器受潮時為 iPhone 充電，連接器的針腳或連接線可能會受到侵蝕，並導致永久損壞或停止運作，進而造成 iPhone 或配件的連線問題。
充電器等配件如果潮濕了，根據蘋果官方的使用指南，如果 iPhone 或 配件潮濕請拔下連接線，iPhone 和連接線完全乾透之前，請勿再次插入連接線。將 iPhone 放在通風的乾燥區域。至少 30 分鐘之後，再試著連接線充電或連接配件。如果再次看到提示，表示連接器內或連接線的針腳仍有液體。請將 iPhone 放在通風的乾燥區域，最長可能需要一天的時間，最多可能需要 24 小時才能完全乾燥。如果手機已乾透，但仍無法充電，可能表示該連接線或配件可能損壞。